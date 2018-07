„Mühlen an der Zaya – Architektur und Geschichte“ ist ein besonderes Buchprojekt, das am Samstag im Festsaal des Liechtensteinschlosses in Wilfersdorf der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Viele Jahrhunderte nutzten Mühlenwerke an der Zaya die Kraft des Wassers für das Vermahlen von Getreide, das Sägen von Holz, das Walken von Leder und Tüchern. Allein 44 Standorte an dem nur 60 Kilometer langen Flusslauf der Zaya erinnern an die kulturgeschichtliche Bedeutung der Wassermühlen in dieser Region.

Die Idee zum vorliegenden Buch entstand aufgrund eines 2013 an der Fakultät für Architektur und Raumplanung an der Technischen Universität Wien abgehaltenen Forschungsseminars zu Baugeschichte und Bauforschung, sowie eines industriearchäologischen Praktikums. Ziel der Studie war in erster Linie eine Erfassung und Inventarisierung der Wassermühlen an der Zaya unter besonderer Berücksichtigung der historischen Bausubstanz und der noch vorhandenen technisch-maschinellen Ausstattung mit Müllereimaschinen und Antriebsmotoren.

Alt-Landtagspräsident Herbert Nowohradsky: „Die Region um die Zaya gehört zu den Trockengebieten im Weinviertel. Trotzdem hat es hier fast jeden Kilometer eine Mühle gegeben. Die Zaya war unreguliert, es gab sogar Sumpfgebiete. 1840 hat dann die Regulierung der Zaya begonnen und die Mühlen wurden weniger. Im Unterlauf, vor der Marchmündung bei Drösing, gab es bei Hochwasser in den Marchauen oft einen Rückstau. Dann standen die Mühlen dort still.“

Der Berufsstand des Müllers war höchst angesehen, denn es ging ja um die Ernährung der Bevölkerung. Die Arbeit war körperlich sehr schwer, es gab jede Menge Staub, allein ein Sack Mehl wog bis vor einigen Jahren noch 80 Kilogramm.

Das Buch basiert auf den beim Praktikum erhobenen und gewonnenen Erkenntnissen. Diese Dokumentation bewahrt die Geschichte der Mühlen an der Zaya für die Nachwelt. Die beiden Autoren, Gerold Esser und Gerhard A. Stadler, haben mit dem Buchprojekt ein Werk geschaffen, das für Laien ebenso interessant ist, wie für Wissenschafter verschiedener Fachrichtungen.

Das Mühlenbuch ist auch ein Spaziergang in die Vergangenheit der Region und Anregung, selbst auf Spurensuche entlang der Zaya zu gehen, denn vieles, was beschrieben wird, gibt es noch heute anzusehen.