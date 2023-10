Häringsmühle: Ein Schmuckstück mit tausendjähriger Geschichte

„Die Häringsmühle war meine schönste und größte Herausforderung“, gesteht Aleksander Kordyka: Im August 2021 hatte er die alte Mühle zwischen Wilfersdorf und Bullendorf in schlechtem baulichem Zustand gekauft, am Wochenende präsentierte er die rundumsanierte und zu einem Wohlfühlrefugium umgebaute historische Mühle der Öffentlichkeit.

Was ist das Besondere an der Häringsmühle? 1340 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt, Besitzer war damals ein Ritter Jan Häring von Bullendorf. Bauhistorisch interessant macht sie ein Balken, in den die Jahreszahl 1599 geschnitzt ist, weshalb auch das Bundesdenkmalamt mit Argusaugen die Bau- und Sanierungsarbeiten verfolgt hatte. Den Wilfersdorfern besser bekannt ist sie als Grüll-Mühle, benannt nach dem letzten Müller, der bis 1958 dort arbeitete. Dann sperrten die Liechtensteins als Besitzer die Mühle zu, weil sie sich schlicht nicht mehr rechnete. Der Mühlbach versandete und das Gebäude wurde der Zeit überlassen.

Dass Kordyka mit alter Bausubstanz umzugehen weiß, hatte er schon in Schloss Eckartsau, bei der Münze Österreich, vielen Kirchen und dem Spital Speising bewiesen. Privat wollte er sich immer ein altes Gebäude kaufen, das er dann sanieren wollte. Freunde wissen zu berichten, dass er nach etwas wie der Häringsmühle mehr als zwei Jahre gesucht hatte. Binnen zwei Jahren ist ihm dabei Großes gelungen. „Kordyka hat hier viel Mühe, Fleiß und Ideen hineingesteckt“, attestiert Bürgermeister Josef Tatzber. Kordyka selbst gibt zu, dass in den vergangenen beiden Jahren seine Firma hauptsächlich von Sohn Kevin geleitet wurde, er habe sich auf die Aufgabe Häringsmühle konzentriert.

„Das ist eine der schönsten Rennaissance-Mühlen, die wir haben“, findet Landtagspräsident Karl Wilfing, wir müssten dankbar sein, dass diese erhalten bleibt: „Wir haben schon so viele Mühlen verloren.“ Im Weinviertel gab es einmal 650 Wassermühlen, viele von diesen sind bereits abgerissen worden. Die Arbeiten an der Häringsmühle seien für ihn ein Beispiel, wie man Bauwerke mit tausend Jahre alter Geschichte für die Gegenwart erhalten könne.

Gemeinsam mit Alt-Landespolizeidirektor Franz Prucher und Wilfing enthüllte Hausherr Aleksander Kordyka dann einen Gedenkstein, der auf die lange Geschichte der Mühle erinnert, bevor er den Besuchern sein Haus präsentierte, in dem Geschichte und Moderne vereint wurden: Am historischen Kasten steht ein riesiger Flatscreen, Wände wurden durch transparentes Glas ersetzt und im Garten das alte Mühlrad im versandeten Mühlbachgraben inszeniert.