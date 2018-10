Hans Huysza, den die meisten als den regionalen Liechtensteinexperten und Leiter des Wilfersdorfer Heimat- und Liechtensteinmuseums kennen, hat ehrenamtlich bis heute ein Projekt aufgebaut, in das die Gemeinde, das Fürstenhaus und letztendlich grenzüberschreitend auch die Region eingebunden sind.

Hans Huyszas ehrenamtliche Geschichte begann mit der Gründung der „Heimatlichen Sammlung der Großgemeinde Wilfersdorf“, im Jahr 1983, dessen Rechtsträger die Marktgemeinde ist. „Für mich war es anfangs ein Hobby, mit dem ich versucht habe, die großartige Geschichte des Ortes und der Marktgemeinde zu erforschen und nicht nur mit einer Dauerausstellung, sondern auch mit wechselnden Sonderausstellungen zu präsentieren“, so Huysza.

Was in angemieteten, damals dem Verfall preisgegebenen Nebengebäuden des Liechtensteinschlosses begann, zählt heute zu den Top-Ausflugszielen des Landes. In mehr als 30-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit entwickelte sich das kulturelle und touristische Markenzeichen der Gemeinde.

Auch das Projekt „Revitalisierung des Liechtensteinschlosses“ ging aus diesen Anfängen hervor. „Es wurde 2002 mit der feierlichen Eröffnung erfolgreich abgeschlossen“, sagt Huysza.

Seither bildet das Schloss einen würdigen Rahmen zur Präsentation der Themen „Kultur und Wein“. Die Finanzierung erfolgte durch das Land, die Gemeinde und das Fürstenhaus. Hans Huysza war all die Jahre Triebfeder und ist bis heute unermüdlicher Promoter des Projekts, wobei er in zahlreichen Funktionen dafür kämpft, dass das Thema Liechtenstein lebendig bleibt - als das kulturelle Aushängeschild für Wilfersdorf und die gesamte Region.

Derzeit hat er gerade ein INTERREG-Projekt am Tisch, für das er in übersichtlicher Karten- und Broschürenform, Geschichte und noch heute sichtbare Zeugen der Liechtensteinregion zwischen Zaya, Thaya und March zusammenfasst, und so einen weiteren Baustein zu seiner Tätigkeit für die Region hinzufügt.