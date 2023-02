Faschingsdienstag 2023 Wilfersdorf: Kakao und Krapfen für die Kindergartenkinder

Daniela Breit, Alisa-Marie Breit, Helga Pacal , Alena Breit und Bürgermeister Josef Tatzber. Foto: Marktgemeinde Wilfersdorf

B eim jährlichen Adventmarkt im Liechtenstein Schloss Wilfersdorf ist Pacal Helga bereits seit Jahren mit einem Verkaufsstand vertreten, so auch im vergangenen Jahr 2022. Den Reinerlös von diesem Verkaufsstand spendete sie nun in Form von Faschingskrapfen und Trinkkakao an die Kinder der Kindergärten in Bullendorf und Wilfersdorf.