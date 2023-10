Klara Steinhauser las aus ihrem ersten Krimi

„Weißer Fondant” ist ihr erster Krimi. Am Freitag las sie daraus im Festsaal des Liechtensteinschlosses. Glück und Pein(lichkeit) liegen nah beieinander, wenn die Brautmutter Kleider mit der Mutter des Bräutigams tauschen will, der Caterer seine Küche gegen aufmüpfige Gäste verteidigen muss oder die Sängerin den Fotografen okkupiert.

„In „Weißer Fondant” schleichen wir uns in Kopf und Herz der Gäste einer klassischen Sommer-Hochzeit“, erzählt Autorin Klara Steinhauser. Mit der Autorin konnten die Zuhörer Gedanken folgen, verbalem, nonverbalem und tatsächlichem Schlagabtausch folgen und Motive erkennen, die in mehrere kleine und schließlich in die eigentliche Katastrophe führen. Die Autorin bringt ihre Figuren federleicht, mit viel Humor in die Bredouille.

Ein interessanter Abend, ein interessantes Buch, das für Kurzweil und Spannung sorgt.