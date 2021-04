"Bei genauerer Betrachtung ist die Plane schon sehr in Mitleidenschaft gezogenen, veraltet und spröde. Das legt den Verdacht nahe, dass diese dort illegaler Weise entsorgt wurde", sagt Umweltgemeinderat Josef Kohzina.

Ebenfalls in Wilfersdorf wurde durch Spaziergänger eine größere Menge Grünschnitt, Laub und Gartenabfälle vorgefunden. Der Müll wurde durch Unbekannte am Ende der Kellergasse „Golan“ in die dortige Böschung geschmissen und illegal entsorgt.

In Hobersdorf, in der Nähe des internationalen Radweges Eurovelo9 nächst der Zucker-Mühle, konnten abermals Küchen- und Gartenabfall sowie Asche aufgefunden werden. Auch dieser Müll wurde von verantwortungslosen Individuen in freier Natur, in der Kinderstube von Hasen, Fasan und Reh, illegal entsorgt.

"Sowohl das Alt- und Wertstoffsammelzentrum Bullendorf, als auch jenes in Hobersdorf befinden sich nur wenige hundert Meter von den jeweiligen Auffindungsorten entfernt", ärgert sich Kohzina: "Dort können mehrmals in der Woche Gartenabfälle als auch jegliche Art von Müll ordnungsgemäß abgeliefert und entsorgt werden."

Der Umweltgemeinderat und auch die örtlichen Gemeinderäte sind mit einigen Anrainern und Freizeitnutzern im Kontakt. Bei den beiden Grünschnittablagerungen gibt es mittlerweile Hinweise auf mögliche Verursacher, verrät Kohzina.