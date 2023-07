„Lustige Witwe“ war schon vor der Premiere restlos ausverkauft

Gestartet wurde die Premiere mit einer halben Stunde Verspätung, in der der Regen sogar noch stärker wurde. Aber das Wilfersdorfer Operettenpublikum ist nicht nur ein treues, sondern auch ein sommertheatererprobtes. Der Großteil war auf Regen eingestellt und hatte den Regenschutz schon vorsorglich mitgenommen. Und als die lustige Witwe dann die Bühne betrat, legte sich auch der Regen, die Bühne blieb trotzdem glitschig. In einer Szene schlitterte Danilo an der Witwe elegant und wohl nicht beabsichtigt vorbei.

Ausgezeichnet die Hauptdarsteller: Als Witwe Hanna Glawari glänzt Nadja Plattner, Graf Danilo alias Richard Klein steht ihr in nichts nach. Wunderbar auch Baron Zeta Ivaylo Guberov und seine Gattin Valencienne Verena te Best, ein Genuss auch der Rest des Ensembles. Es sind die unsterblichen Melodien, die die „Witwe“ zu einer der beliebtesten Operetten machen: „Dann geh ich ins Maxim“, „Ja das Studium der Weiber“ und „Lippen schweigen“ kennt wohl jeder.

Ein Hingucker sind die Grisetten, die Can-Can-Tänzerinnen aus dem Maxim, Regisseurin Eveline Schloffer übernahm gleich auch die Rolle der Chefin der Grisetten.

Die Inszenierung: Keine Experimente bei Kostüm und Handlung, das Bühnenbild ist reduziert. Aber wer braucht das schon, wenn er das Schloss Wilfersdorf als Kulisse hat. Einzige Freiheit, die sich Schloffer nahm: Alisia Wiesinger und Emil Sommer spielen und sangen die junge Hanna und Danilo und symbolisieren damit die Vorgeschichte. Denn das Liebespaar kennt sich schon aus Kindertagen. Nach der Pause hätte sich die Inszenierung ein wenig mehr Pep verdient. Dem Premierenpublikum gefiel das gebotene trotzdem. Und nicht nur dem: Denn schon vor der Premiere waren alle Vorstellungen ausverkauft.

Fazit: Wer Operette mag, wird Wilfersdorf lieben: Eveline Schloffer zauberte eine konventionelle „Witwe“, Plattner, Klein, Guberov und Best sind wunderbar. Spätentschlossene schauen heuer durch die Finger.