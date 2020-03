„Gäbe es die A 5 nicht, ich glaube nicht, dass es diesen Wirtschaftspark geben würde“, sagte Gernot Erntl: Und damit gäbe es auch nicht die künftige Zentrale des Maschinenringes Weinviertel, der im Wirtschaftspark Mistelbach Wilfersdorf am 4. März den Spaten für seine neue Firmenzentrale stach.

„Wir wollen für die Zukunft gut aufgestellt sein, unser bisheriges Bürogebäude platzt aus allen Nähten“, sagte Günter Sulz, Obmann des Maschinenringes Weinviertel. Jetzt baut der Maschinenring auf einem 9.000 Quadratmeter großen Areal ein Bürogebäude für 40 Mitarbeiter und 40 Arbeiter, zwei Lagerhallen, einen Waschplatz und genügend Parkplätze. Damit wird am neuen Standort die Mitarbeiterzahl in den nächsten Jahren steigen, denn derzeit hat der Maschinenring 30 Mitarbeiter.

Der Maschinenring Weinviertel war im Vorjahr aus dem Zusammenschluss zweier Maschinenringe entstanden und hatte zwei Standorte: Einen in Ernstbrunn und einen im Lagerhaus Mistelbach: Das Büro in Mistelbach war brechend voll, auch in Ernstbrunn gab es keine Erweiterungsmöglichkeiten. Also entschied man sich für den neuen Standort an der A 5 – nicht unwesentlich, da viele Aufträge auch in Wien zu erledigen sind.

Der Zeitplan für den Bau ist mehr als sportlich: Ende September, Anfang Oktober soll die neue Zentrale bereits in Betrieb gehen.

Für Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ist der Maschinenring Symbol für den regionalen Kreislauf der Wirtschaft: Aus der Region werde für die Region gewirtschaftet. Und er versprach: Als Bürger der Braustadt Wieselburg werde er für das Bier bei der Gleichenfeier sorgen.