Die Belegstelle Hirschgrund im Mistelbacher Wald wurde am 21. Mai 1939 von Guido Sklenar gegründet und war seit dem eine sehr wichtige Institution der Bienenzucht in Niederösterreich. Sklenar verschickte seine Bienen mit der Post in viele Länder.

Die Sklenar-Biene wird bis heute als besonders sanftmütige und fleißige Biene geschätzt und ist beinahe in jedem Land der Welt bekannt.