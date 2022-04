Zehn Pfarren gehen einen gemeinsamen Weg

Werbung

Am Palmsonntag fand in Mistelbach nun nach coronabedingter Verschiebung die förmliche Amtseinführung von Pfarrer Johannes Cornaro statt, der bereits im September 2021 seinen Dienst angetreten hatte. Gleichzeitig erfolgte die offizielle Errichtung des Pfarrverbands „Rund um Mistelbach“ aus den zehn Pfarren Bullendorf, Eibesthal, Frättingsdorf, Hörersdorf, Hüttendorf, Kettlasbrunn, Mistelbach, Paasdorf, Siebenhirten und Wilfersdorf.

Weihbischof Stephan Turnovszky feierte in der Pfarrkirche Mistelbach gemeinsam mit dem Pastoralteam, sechs Priestern, einem Diakon/Pastoralassistenten, einer Pastoralhelferin, zahlreichen Mitarbeitern, Pfarrgemeinde- und Vermögensverwaltungsräten und Gläubigen aus den zehn Pfarren, Politikern der Gemeinden sowie Vertretern der Evangelischen Gemeinde Mistelbach.

Logo symbolisiert die zehn Parren

Turnovszky nahm in seiner Predigt Bezug auf das Logo des Pfarrverbandes, das die zehn Pfarren durch zehn gelbe Elemente symbolisiert, die – weiterhin eigenständig – zusammen eine Einheit bilden, in deren Mitte man Jesus im Symbol eines Kreuzes erkennen kann. Als Christen hätten sie die Aufgabe, für alle Menschen da zu sein, besonders in schwierigen Zeiten. Er dankte den Pfarrgemeinderäten und den vielen Helfern in den Pfarren für ihren Beitrag zu lebendiger Pfarrgemeinde und bat ums Gebet für Johannes Cornaros beliebten Vorgänger als Stadtpfarrer Pater Hermann Jedinger, dessen Gesundheitszustand besorgniserregend ist.

„Dankbarkeit für die Vergangenheit, Einheit in der Gegenwart und Kreativität, Mut und Freude für die Zukunft. Und in der Mitte von allem: den Raum für Jesus lassen“, wünschte Turnovszky den Pfarren auf ihrem gemeinsamen Weg.

Die Feier war geprägt von feierlichen Akten, wie der Überreichung des Evangeliars oder der Verlesung der einzelnen Dekrete für alle Hauptamtlichen und Pfarren.

Musikalisch gestaltet wurde sie von der Kantorei Mistelbach und dem Ensemble rund um Toni Grill. Bei der anschließenden Agape spielte das Ensemble „KettBrassBrunner“ auf.

