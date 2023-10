Fünf neue Windräder neben der Autobahn entstehen

Drei Windräder gehören Simonsfeld, zwei „Im Wind“. Der Spatenstich dazu fand am 28. September mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf statt. Mit den Infrastrukturmaßnahmen wurde bereits begonnen, sodass im kommenden Jahr um diese Zeit bereits der Strom aus den neuen Windrädern genützt werden kann. Die fünf Windräder werden pro Jahr 71 Mio kW/h Strom liefern, womit man 18.100 Haushalte versorgen kann.

Wilfersdorfs Bürgermeister Josef Tatzber hob die über 20-jährige Zusammenarbeit mit der Windkraft Simonsfeld hervor und betonte, dass die Vorbereitungen alle in sehr gutem Einvernehmen bewältigt wurden. Die Marktgemeinde Wilfersdorf leiste wertvolle Arbeit in Sachen erneuerbare Energie und ist in vier Ausbaustufen auch mit den Nachbargemeinden Hauskirchen, Mistelbach und Poysdorf partnerschaftlich verbunden. Wilfersdorf hat schon vor langer Zeit einen Mindestabstand von 1.500 Metern zum Bauland festgelegt und diesen auch belassen, obwohl jetzt von Landesseite ein Mindestabstand von 1.200 Metern ermöglicht wird.

700 Mio. kW/h Strom werden erzeugt

Dies betonte auch Poysdorfs Bürgermeister Josef Fürst, der beim Spatenstich mit dabei war. Die insgesamt dann 96 Anlagen der Windkraft Simonsfeld und das Sonnenkraftwerk bringen über 700 Mio. kW/h Strom, das entspricht der Energie für 180.000 Haushalte. Markus Winter, Technikvorstand der Windkraft Simonsfeld, würdigte auch die Handschlagqualität in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden Wilfersdorf und Poysdorf. Er betonte, dass enorme Mengen an Strom erforderlich seien, um auch die Industrie aus dem fossilen Zeitalter zu holen. So gab es zuletzt Gespräche mit einem großen Industriebetrieb in Wien, der 5 Terrawatt/h, das sind 5 Mrd. Kilowattstunden Strom im Jahr, benötigt. Dafür ist noch viel erneuerbare Energie erforderlich. Die Windkraft sorgt mit Wasserkraft und Photovoltaik in Österreich für eine gute Kombination aus alternativen Energien.

„Dabei ist die Windkraft besonders für die Versorgungssicherheit im Winter verantwortlich“, betonte Georg Waldner von „Im Wind“. Niederösterreich ist ein Vorreiter für erneuerbare Energie und leistet damit wertvolle Beiträge zum Klimaschutz.

„Danke“ sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf der Gemeinde Wilfersdorf und der Bevölkerung, welche dieses Projekt mittragen, um eine Energiewende zu ermöglichen. Hand in Hand müsse aber auch der Ausbau der Netzinfrastruktur erfolgen. Um eine Umstellung des Energiesystems zu ermöglichen, ist ein nationaler Kraftakt erforderlich, zu dem jeder etwas beitragen müsse. „Wir werden als Windkraft Simonsfeld mit Unterstützung der Bürger, der Politik und der Unternehmen die Energiewende meistern und unseren Beitrag leisten“, betonte Markus Winter.

Auch Bürgerbeteiligung zu erneuerbaren Energiegemeinschaften sind dabei Überlegungen, um so auch die Bevölkerung der Region von lokaler Stromproduktion profitieren zu lassen, hob Georg Waldner hervor. Pernkopf betonte, dass Niederösterreich als eines von neun Bundesländern 40 Prozent der gesamten Windkraft- und Photovoltaikflächen aufweise. „Allein bei der Windkraft haben wir mehr als alle acht anderen Bundesländer zusammen. Wind und Photovoltaik müssen sich in den nächsten Jahren verdreifachen, das ist ungefähr die Stromproduktion der ganzen Steiermark. Das erfolgt aber nicht dadurch, dass wir von derzeit 780 Windrädern auf 2.400 aufstocken, sondern hauptsächlich durch die Umstellung auf Windräder der neuesten Generation mit vierfacher Leistung.“

So könne man diese Verdreifachung mit rund 1.000 statt derzeit 780 Windrädern schaffen, ist Pernkopf überzeugt: „Wir müssen viel weiterbringen, um die Energiewende zu schaffen. Dazu ist es notwendig, sich zu bewegen und nicht festzukleben. Mit Stillstand erreichen wir nichts“, schließt der Landeshauptfrau-Stellvertreter.