Wilfersdorf Probeführerscheinbesitzer war mit 203 km/h auf A5 unterwegs

Foto: StunningArt, Shutterstock.com

M it 203 statt der erlaubten 130 km/h ist am Dienstagnachmittag ein Pkw mit einem 23-jährigen Probeführerscheinbesitzer am Steuer auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Gemeindegebiet von Wilfersdorf (Bezirk Mistelbach) gemessen worden.

Der Lenker wurde angehalten und musste nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich den Führerschein abgeben. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft folgt.