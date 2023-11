Schandfleck hinter Kriegerdenkmal saniert

Bei der Fassade der Turnhalle waren in den letzten Jahren einige Eternitplatte zu Bruch gegangen und dadurch wurde das Ansehen und die Ansicht rund um das Kriegerdenkmal geschmälert.

In einer Gemeinschaftsaktion, Österreichischer Kameradschaftsbund Ortsverband Wilfersdorf-Hobersdorf mit Obmann Josef Kohzina und dem Turnverein Wilfersdorf und Umgebung mit dem Obmann Hans Huysza, wurde dieser Schandfleck jetzt beseitig.

Die entstandenen Kosten wurden vom Turnverein übernommen. Die Arbeiten wurden von Kameraden des Ortsverbandes Wilfersdorf-Hobersdorf erledigt. Der angefallene Müll wurde dankenswerterweise von Mitarbeitern des Bauhofes der Gemeinde Wilfersdorf beseitig.

Noch heuer soll am Friedhof in Wilfersdorf die Grabstätte der Heimatvertriebenen vom Brünner Todesmarsch 1945, von Mitgliedern des ÖKB Ortsverband Wilfersdorf-Hobersdorf, neu angelegt und generalsaniert werden – so der Obmann Josef Kohzina.