Schlossfestival: Sissy begeisterte die Besucher.

Gelungene Premiere für die Operette Sissy in Wilfersdorf: Regisseurin Eveline Schloffer und Intendant Gregor Sommer entführten in eine picksüße Idylle, die nicht nur Bürgermeister Josef Tatzber gefangen nahm, auch EU-Abgeordnter Lukas Mandl, Nationalrätin Melanie Erasim und Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler ließen sich gerne zu jenem Augenblick entführen, in dem die junge bayrische Prinzessin ihren Franzl kennen und lieben lernt.

Gekommen waren auch Bad Pirawarths Bürgermeister Kurt Jantschitsch, Rabensburgs Orts-Chef Wolfram Erasim und Windkraft Simonsfeld-Chef Martin Steininger, ebenso wie die Mitglieder des Rotary Clubs Weinviertel Machfeld: Die waren allerdings bei der Generalprobe:

Denn die Erlöse aus dieser Vorstellung werden von Präsident Primar Georg Reiner für den Hilfsfonds des Clubs verwendet. Unter den Gästen der Generalprobe auch Mistelbachs Bürgermeister Alfred Pohl.