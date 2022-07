Schummeln und schlemmen: „Der falsche Kaiser“ feierte Premiere

Werbung

Die Operette „Der falsche Kaiser“ in fünf Bildern von Leon Rosenstock basiert auf einem Schwank von Alphonse Bertrand, Eustach Miehn-Lifutzky komponierte die Musik. Die Uraufführung gab es 1921, und über 100 Jahre später erwacht das Werk im Rahmen des Schlossfestivals Wilfersdorf zu neuem Leben.

Dieter Hörmann und Richard Schmetterer entdeckten und bearbeiteten die Operette, Christoph Schmetterer übernahm die musikalische Bearbeitung. Und so entstand die aktuelle Fassung der kurzweiligen und teilweise recht amüsanten Operette, die in diesen Tagen noch auf der Freilichtbühne des Schloss Liechtenstein in Wilfersdorf zu sehen ist. Die leicht ins Ohr gehenden Melodien, Gesang und Tanz sowie die gesprochenen Dialoge bieten eine schöne Abwechslung zum Alltag.

Mit den Hauptdarstellern holt das Festival im In- und Ausland renommierte Künstler auf die Weinviertler Bühne. Das Festivalorchester des Musikvereins Wilfersdorf und Umgebung übernimmt die musikalische Untermalung. „Im Gegensatz zur Oper erfüllt gerade die Operette immer die Aufgabe der Ablenkung, Zerstreuung und Unterhaltung“, so Georg Sommer, musikalischer Leiter der Operette. „Einfühlsame Melodien, Liebesg’schichterln, a bisserl a Schmäh und eine leicht verfolgbare Handlung sind typisch für diese mehraktige Form des Musiktheaters.“ Regie führte Eveline Schloffer.

Die Handlung beschreibt das Erscheinen von zwei Blendern, die sich als Kaiser und Diener aufspielen, um sich durch diverse Festivitäten in der Region zu schummeln und zu schlemmen. Dass sie von der schönen und g’scheiten Liselle ertappt werden, damit hätten sie nicht gerechnet.

Fazit : Flotter Sommerspaß mit ins Ohr gehenden Melodien, einer witzigen Verwirrkomödie und gesanglich und schauspielerisch ausgezeichneten Schauspielern.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.