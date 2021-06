„Vor gut 20 Jahren haben meine Eltern mit dem Anbau von Grünspargel, erst mal für den Hausgebrauch, begonnen und daraus ist heute ein wichtiges Standbein unserer Landwirtschaft geworden“, sagt Spargelbäuerin Sonja Strasser.

Heuer ist die Witterung bisher allerdings zu kühl für den Spargel. Deshalb verschiebt sich alles nach hinten und die Ernte ist eher mager. Auch Nachtfrost ist Gift für den Spargel und richtet großen Schaden an. Die Spargelsaison beginnt meist Mitte April und endet so um die Junimitte. Übrigens, die Spargelbäuerin erntet den Grünspargel täglich, händisch frisch, er wird gewaschen, sortiert und zugeschnitten. Er ist im Ab-Hof-Verkauf bei ihr täglich, auch Sonn- und Feiertags, ab acht Uhr zu bekommen.

„Wir setzten bei der Spargelernte nur heimische Erntehelfer ein.“ Sonja Strasser, Spargelbäurin

Zu den Spargelkunden von Sonja Strasser gehören aber auch zahlreiche Gastronomiebetriebe in der Region, ebenso wie lokale Lebensmittelhändler und Supermärkte. Die mit Spargel bewirtschaftete Fläche ist inzwischen auf gut zwei Hektar angewachsen und da ist es auch notwendig, dass Erntehelfer bei der Ernte mithelfen.

Sonja Strasser: „Wir setzen bei der Spargelernte nur heimische Erntehelfer ein. Das geht, denn Grünspargel ist nicht so mühevoll zu ernten wie weißer Spargel“. Beim Grünspargel fehlen die allseits bekannten Dämme auf den Feldern. Er wächst am ebenen Feld. Dadurch bekommt er viel Sonnenlicht und damit auch die grüne Farbe. Weißer Spargel wird gestochen, da er unter der Erde heranreift und ohne Sonnenlicht eben weiß bleibt. Spargelstechen ist ungleich mühsamer als die Ernte von Grünspargel, was erklärt, warum auch heimische Erntehelfer zu bekommen sind.

Überhaupt ist Spargel ein besonderes Gemüse, findet Strasser. Er ist gesund, kalorienarm (100 Gramm gekocht 13 bis 20 Kalorien) und er enthält viele Mineralstoffe und ist reich an Vitaminen. Spargel regt die Nierentätigkeit an und ist ein gutes Blutreinigungs- und Entschlackungsmittel und am Teller eine Köstlichkeit, auf die kein Feinschmecker verzichten sollte.