Viele Streichvarianten beim Streicherheurigen

Bei diesem etwas anderen Heurigen konnten die vielen Besucher aus einer breiten Palette verschiedener Aufstrich-"Streich"-Variationen, aus dem Hause Weingut & Heuriger Gössinger aus Pillichsdorf, wählen. Zudem wurde eine reiche Auswahl an Süß- und Mehlspeisen nach Großmutters Rezeptur geboten.

Die umfangreiche Weinkarte lud zum Verkosten edler Weine aus der Gemeinde Wilfersdorf. Bei den Weißweinen reichte das Sortiment vom klassischen Grünen Veltliner über Weinviertel DAC, Welschriesling, Weißburgunder, Chardonnay bis hin zu Sauvignon Blanc, Riesling und Gelber Muskateller. Für Liebhaber roter Weine gab es Blauburger, Carbernet Sauvignon und Zweigelt.

Auch die aktuellen Gemeindeweine, der Weinviertel DAC vom Winzerhof Weindl aus Hobersdorf und der Zweigelt Profundo von der Hochkellerei Liechtenstein, standen zur Auswahl. Ein Frizzante Riesling und ein Frizzante Rosé rundeten das abwechslungsreiche Sortiment ab. Genießer nichtalkoholischer Getränke kamen mit weißen als auch mit roten Traubensäften aus der Region voll auf ihre Rechnung.

Am Samstag sorgte das Duo Spechtl & Spechtl mit bekannten Wienerliedern zusätzlich für angenehme Atmosphäre und gemütliche Heurigenstimmung. In derem umfangreichen Repertoire waren unter anderem „Herrgott aus Stan“, „Stellt's meine Ross in Stall“ und auch „Laß mi amoi no d'Sunn aufgeh' segn“ von Georg Danzer.

Der Sonntag wurde mit erlesener Volksmusik aus dem Weinviertel von „Weinviertel Blos“ musikalisch umrahmt. Den sechs Gaudimachern ist es gelungen, ausgelassene Stimmung und Frohsinn in das Liechtenstein Schloss zu bringen und die vielen Heurigenbesucher zum Mitschunkeln und zum Mitsingen zu animieren.