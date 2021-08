Zwischen 1995 und 2015 war die Wilfersdorferin Leopoldine Wurmbauer in etlichen politischen Funktionen, unter anderem war sie Gemeinderätin für die SPÖ in Wilfersdorf und bei den SPÖ-Bezirksfrauen aktiv, in Pension bei der Post ging sie bereits 2003.

„Politik und Arbeit fehlen mir nicht“, gesteht Wurmbauer. Nur sehr selten komme der alte Kampfgeist durch, wenn es darum ginge, Missstände aufzuzeigen.

Wegen Corona sind keine Theaterbesuche und Reisen mit dem Pensionistenverband möglich: „Das fehlt sehr“, sagt Wurmbauer. Heute genießt sie ihr Zuhause und ein ruhiges Leben. „Die allergrößte Freude ist mein erstes Urenkerl, das vor ein paar Monaten auf die Welt gekommen ist.“