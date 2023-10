Willibald Miksch verstorben: Mopeds waren seine große Liebe

Obmann Manfred Parisch bezeichnete ihn als besonders hilfsbereit und besonderen Oldtimerfreund, der mit viel Liebe und Arbeitseifer aus jedem noch so verrosteten Moped ein echtes Schmuckstück machte. Am 29. September ist er im 83. Lebensjahr verstorben. Am 6. Oktober begleiteten ihn auch viele seiner Oldtimerfreunde auf seinem letzten Weg.

Willibald Miksch hat selbst eine große Sammlung von Mopeds nach dem zweiten Weltkrieg. Auch das Traktorium in Drasenhofen und das Oldtimermuseum in Poysdorf präsentierten immer wieder Mopeds von Willibald Miksch. Seltene Scheunenfunde waren dabei, die er nach Jahrzehnten des Dornröschenschlafes wieder erweckte.

Er hat auch vielen Freunden geholfen, das Moped ihrer Jugendzeit wieder fahrbereit zu machen. So ist der frühere Bürgermeister Thomas Grießl ein stolzer Besitzer einer top restaurierten MS 50 und genauso wie sein Nachfolger Josef Fürst mit seiner KTM Pony bei den Mopedausfahrten des Clubs mit dabei. Diese Fahrten wurden auch immer von Willibald Miksch organisiert. Zu seinen „Patienten“ kam Miksch oft bei seinen Fahrten als Buschauffeur der Post. In den Siebziger- und Achtzigerjahren war noch einiges bei den Sperrmüllhaufen in den Orten zu finden.

Willibald Miksch hatte da einen guten Blick. Rasch war der Sperrmüll im Untergrund des Autobusses verladen und Willibald Miksch um einen noch zu restaurierenden Schatz reicher. So hat er viele dieser Alltagsfahrzeuge vor dem Verschrotten gerettet, restauriert und so der Nachwelt erhalten. Er hatte auch großes Fachwissen über Puch, KTM oder auch HMW, Zündapp NSU und vielen mehr. Jede Type und jedes kleinste Detail war ihm bekannt.