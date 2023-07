Gaubitsch: Zweite Auflage für die Windrad-Volksbefragung

Seitdem hat sich in der Energielandschaft vieles geändert. Nicht zuletzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Österreich schmerzlich vor Augen geführt, dass eine problematische Abhängigkeit von Gasimporten nach wie vor besteht. Die dramatischen Entwicklungen auf den Energiemärkten haben gezeigt, dass in Zukunft - noch stärker als bisher - heimische Energiequellen zur Versorgung genutzt werden sollten. Das hat die Windkraft Simonsfeld gemeinsam mit der EVN und „ImWind“ veranlasst, die Idee für einen neuen Windpark im Windgebiet zwischen Gaubitsch und Gnadendorf wieder aufzunehmen, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten und das Projekt der drei Unternehmen zu präsentieren.

Das Land NÖ hat in Gaubitsch bereits vor einigen Jahren eine Eignungszone zur Windstromerzeugung ausgewiesen.

In der Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, die Anpassung der bestehenden Zone beim Land zu beantragen. Dadurch wird das ausgewiesene Gebiet auf eine Fläche reduziert, die für maximal sechs moderne Windenergieanlagen der 7-Megawatt-Klasse geeignet ist. In der ursprünglichen Zone war Platz für elf Windräder. In der Sitzung wurde diese Zone auf maximal sechs reduziert, um die etwaige Schallbelastung und auch den Einschnitt in die Natur so gering wie möglich zu halten.

Bürgermeister Popp (ÖVP) und dem Gemeinderat ist wichtig: „Es ist uns ein ganz besonderes Anliegen, dass die Bürger im Vorfeld über das Projekt informiert werden, daher wird es vor der für Herbst beschlossenen Volksbefragung auch Informationsabende mit den Betreibern geben.“