Mit Jahresanfang hat das Hotel Veltlin in Poysdorf einen neuen Eigentümer. Das Positive: Das Hotel bleibt auch weiterhin in Poysdorfer Hand. Die Winzerfamilie Neustifter hat das Hotel aus der Insolvenz herausgekauft.

Räumliche Nähe: „Viele Synergien möglich“

Bernhard Mewald wird der Familie Neustifter mit seinem reichen Erfahrungsschatz rund ums Hotel weiterhin als Angestellter bei der gemeinsamen Leitung des Hotels zur Verfügung stehen. „Wir sind sehr froh, hier auf die Erfahrungen und Kompetenz von Bernhard Mewald zurückgreifen zu können“, sagt Monika Neustifter. „Durch die räumliche Nähe des Weinguts Neustifter mit dem Hotel sind auch viele Synergien möglich“, findet Karl Neustifter, der immer auch darauf verwiesen hat, dass es wichtig ist, dieses Leitprojekt weiterhin in Poysdorf zu haben.

Das Viersternhotel am Poysdorfer Golfplatz hatte schon bisher eine starke Weinausrichtung und so ist die Zusammenarbeit mit dem Weingut Neustifter auch eine Fortführung dieser Linie. Im Hotel werden weiterhin die Golfgäste, die weintouristischen Gäste und die Businesskunden einen Schwerpunkt bilden.

Die beiden Geschäftsführer Monika und Karl Neustifter haben bereits einige Ideen, die im Laufe des Jahres 2019 umgesetzt werden, um dem Haus neuen Schwung und eine besondere eigenständige Linie zu verleihen.

„Wichtig, dass die Unsicherheit der Insolvenz weg ist“

Für Silvester und den Jänner 2019 haben Bernhard Mewald und sein Team für eine gute Auslastung gesorgt. Im Februar wird es einige Wochen Betriebsurlaub geben und dann wird mit vollem Schwung in die Saison gestartet. Da es dank der guten Vorarbeit des Teams auch für das Jahr 2019 bereits beachtliche Buchungen gibt, sieht Karl Neustifter einer positiven Zukunft für das Hotel am Golfplatz nichts entgegenstehen.

„Für alle Mitarbeiter und Kunden ist jetzt wichtig, dass die Unsicherheit der Insolvenz weg ist. Wir starten gemeinsam in eine gute Zukunft, in der auch das Restaurant mit der wunderschönen Lage inmitten von Weingärten und Golfplatz eine besondere Rolle spielen wird“, betonten die neuen Eigentümer: „Die heimischen Gäste sind uns mit ihren Festen und Feiern aber genauso willkommen, wie die täglichen Gäste im Restaurant. Regionale bodenständige Küche und eine an die Saison angepasste Vielfalt werden Schwerpunkte bilden.“

Das Restaurant soll sich so zu einem Treffpunkt entwickeln, wo man in entspannter Atmosphäre den Tag genießen kann. „Ein Mittagessen im Hotel muss kulinarisch und vom Ambiente her zu einem besonderen Erlebnis werden“, meint Monika Neustifter.