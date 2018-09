Alle zwei Jahre wird am Poysdorfer Bezirkswinzerfest eine neue Veltlinerland-Weinkönigin gekrönt. In den letzten zwei Jahren lag diese Funktion in den Händen von Sandra Wötzl, der Bürgermeister Thomas Grießl und Bezirksweinbauverbandsobmann Gerhard Walek herzlich dankten.

Nach der Verabschiedung von Wötzl und ihren Prinzessinnen wurde Lena Bayer aus Falkenstein empfangen, die gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Manfred Schulz in die Keller-gstetten einmarschierte. Bayer, die Tochter von Landeskammerrat Roman Bayer, geht in die höhere Bundeslehranstalt in Sitzenberg und ist begeisterte Winzerin. Mit ihrem schelmisch liebevollen Lächeln im Gesicht erobert die stellvertretende Veltlinerland-Weinkönigin alle Herzen im Fluge. Höhepunkt des Abends war dann der Einzug der neuen Veltlinerland-Weinkönigin Rebecca Hugl.

„Die Veltlinerland- Weinkönigin ist die erste Stufe auf der königlichen Leiter im Weinbau.“Karl Wilfing, NÖ-Landtagspräsident

Sie folgt, zehn Jahre nach ihrer Schwester Christina, auf den Thron nach. NÖ-Landtagspräsident Karl Wilfing hatte die Ehre, die königliche Hoheit des Weines auf die Bühne zu begleiten und sie zu krönen. Hugl ist eine junge Weinviertlerin mit viel Charme, die bereits als Prinzessin gezeigt hat, dass sie das Zeug zur Königin hat.

„Die Veltlinerland Weinkönigin ist die erste Stufe auf der königlichen Leiter im Weinbau“, meinte Wilfing mit Blick auf das Dasein als Landes- oder Bundesweinköniginnen. „Sie ist aber auch eine sehr gute Schule für diese Arbeit“, ergänzte Bezirksweinbauverbandsobmann Walek, der mittlerweile bereits vier Bundesweinköniginnen zur Krönung begleiten durfte.

Schön war auch, dass die beiden Königinnen viele Fans mitgebracht haben. Die Falkensteinfans waren natürlich stark für Lena Bayer aktiv. Aber auch die Drasenhofen- und Stützenhofener Freunde von Rebecca Hugl waren nicht weniger lautstark im Jubel für ihre Königin. Sichtlich Stolz auf ihre Mädels waren aber auch die Väter.