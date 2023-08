Winzerfest Poysdorf 2023 Poysdorf: Vier Tage Wein und Party

Mit der Ausrufung der Weinlese und dem Traubentreten startet das Winzerfestprogramm am Donnerstagabend. Im Bild: Martin Ebinger, Michael Preyer, Johann Ebinger, Manuel Gmeinböck, Rainer Oppenauer und Christian Hirtl. Foto: Werner Kraus

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

V om 7. bis 10. September geht in Poysdorf das Bezirkswinzerfest über die Bühne. Start ist am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr mit den Weinbergmusikanten beim Heurigenbetrieb in der Kellergstetten.

Mit dem Einzug der jungen Winzer und Ehrengäste, dem Traubentreten der Weinköniginnen und der Ausrufung der Weinlese wird um 20 Uhr das Fest offiziell eröffnet. Ab 21 Uhr ist dann die international bekannte Boyband aus den Alpen, die „Mountain Crew“, als Stimmungskanone engagiert. Am Freitag gehört der Nachmittag der Wirtschaft und ihren Kunden mit dem besonderen Einkaufsnachmittag. Von 14 bis 17 Uhr sind alle herzlich zum Sparefroh-Kinderflohmarkt geladen, wo Kinder ihre Spielsachen verkaufen können. Für Verkäufer ist eine Anmeldung und Tischreservierung bei Nadine Steffl Tel. 050100 25226 oder E-Mail steffln@poysdorf.sparkasse.at unbedingt erforderlich. Am Abend sorgen dann die Grenzlandmusikanten und ab 21 Uhr die „Wilden Kaiser“ für Musik in der Kellergstetten. Am Samstag geht es bereits ab 14 Uhr los. Ab 15 Uhr spielen die Weinbergmusikanten, ab 18 Uhr die Trachtenkapelle Artstetten und ab 20.30 Uhr Reinhard Reiskopfs Birkldobler. Höhepunkt des Festes ist dann der Winzerfestsonntag: Um 9.30 Uhr wird die Heilige Messe durch den Stadtkirchenchor Poysdorf mit der Poysdorfer Winzermesse musikalisch umrahmt. Im Anschluss lädt der Musikverein Poysdorf zum Frühschoppen in die Kellergstetten ein. Ab 13 Uhr gibt es dann ein Platzkonzert im Stadtzentrum, wo der Musikverein Falkenstein, die Trachtenkapelle Artstetten und der Musikverein Staatz aufspielen. Ein Selfie mit den Weinhoheiten gehört für Landtagsabgeordneten Manfred Schulz zum Fest dazu. Foto: Werner Kraus Dies geht dann um 14 Uhr in den großen Winzerfestumzug über, der unter dem Motto „100 Jahre Stadt Poysdorf“ steht. Mit dabei die neue Winzerfestpräsidentin Kristina Sprenger und auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat ihr Kommen zugesagt. Gemeinsam mit den Ehrengästen ziehen im Anschluss alle in die Kellergstetten, wo der Winzerfestausklang gefeiert wird. Nähere Infos auf www.poysdorf.at.