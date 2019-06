„Landwirtschaft und Bienen sind keine Gegensätze – das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen den Konsumentinnen und Konsumenten den enormen Beitrag unserer bäuerlichen Betriebe zur regionalen Artenvielfalt vor Augen führen", betont Landeskammerrat Roman Bayer. "Unsere Bienen und unsere Bauern sind untrennbar miteinander verbunden", sagt auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, im Zivilberuf selbst Landwirt.

Die Betriebe in Niederösterreich leisten jeden Tag einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt. Die Insekten bestäuben viele landwirtschaftlichen Kulturen, während die Bauern ihnen auf insgesamt 230.000 Hektar blühenden Feldern ein Buffet bieten und Heimat geben, erläuterte Stephan Pernkopf.

Was die Bäuerinnen und Bauern bereits vormachen, soll nun auch jeder einzelner in Angriff nehmen: Jeder kann mitanpacken und Niederösterreich zum Blühen bringen. "Jeder Garten kann zur Bienenweide, jeder Balkon zum Bienenplatzerl werden. Artenschutz geht uns alle etwa an", sagt Landeslandwirtschaftskammerobmann Johannes Schmuckenschlager. Niederösterreichs Bauern sind Ökoweltmeister: 90 Prozent nehmen am Umweltprogramm teil, 60 Prozent legen Biodiversitätsflächen an und 20 Prozent wirtschaften biologisch.

Bezirksobmann Roman Bayer: „Wir schauen auf unsere Regionen, wir schauen auf unsere Natur, wir schauen auf heimische Wertschöpfung. Die Bienen und unsere Bauern sind ein starkes Team.“ Mit Feldaufstellern, Wiesenfest, bei der Woche der Artenvielfalt und in vielen persönlichen Gesprächen wollen die Bäuerinnen und Bauern auf ihre Anliegen aufmerksam machen.