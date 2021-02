Wirt der Mistelbacher Martinsklause gibt auf .

Josef Juen, Wirt in der Martinsklause wurde erstes gastronomisches Opfer der Coronakrise: Nach Einnahmensausfällen und nicht ausbezahlter Corona-Bundesförderung durch geriet er in Mietrückstand – der seit Juni 2020 laufende Vertrag wurde mit 26. Februar aufgelöst. Er reiht sich damit in eine Serie von Kurzzeitwirten am Wirtshaus ein.