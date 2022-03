Wolkersdorf: Treffen zum Vernetzen und Kontakte knüpfen .

„Es ist schön, Unternehmer in größerer Menge zusammen zu sehen“, seufzte Landtagsabgeordneter und ecoplus-Aufsichtsrat Kurt Hackl: Am 30. März fand das erste Get together der Unternehmer der ecoplus-Wirtschaftsparks Wolkersdorf, Mistelbach und Poysdorf bei der Wolkersdorfer Firma SYMA statt. „Ich bin zwar für die Digitalisierung zuständig, bin aber auch ein Videokonferenz-Geschädigter. Es tut gut, Leuten wieder in die Augen schauen zu können“; sagte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.