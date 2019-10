Der Gastronomie in der Stadtgemeinde sind zwei Betriebe abhandengekommen: Andreas Steiner hat das „s’Obersdorfer“ bereits zugesperrt, die Schlosstaverne von Nadia und Thomas Gall wird noch dieses Jahr folgen. Die Suche nach Nachfolgern hat damit begonnen. Für das „s’Obersdorfer“ hat die Gemeinde bereits ihre Ausschreibung gestartet, bei der Schlosstaverne könnte der Übergang flüssiger vonstattengehen. Ein Nachfolger ist schon im Gespräch.

Szeker Andreas Steiner ist als ehemaliger Pächter und Wirt bereits aus dem „s‘Obersdorfer“ ausgezogen. Die Gemeinde sucht jetzt einen Nach-folger.

Dass Steiner den Betrieb im „s’Obersdorfer“ einstellen musste, lag nicht nur an unerwarteten Wendungen im gastronomischen Umfeld. Steiners Businessplan wurde durch die Eröffnung des Incook im ecoplus Wirtschaftspark durcheinandergebracht. Der Wirt hat es auch nicht geschafft, das Wohlwollen der Obersdorfer für sich zu gewinnen. Am Land ein großes Problem.

In der Schlosstaverne ist wirtschaftlich hingegen alles in Ordnung. Die Galls schließen ihren Betrieb nach 22 Jahren aus höchst persönlichen Gründen. Bei ihren Gästen bedanken sie sich in einem Abschiedsschreiben für „langjährige Treue“ und „wunderbare Konsumation“.

Vertrag soll langjähriges Pachtverhältnis vorsehen

Beim „s’Obersdorfer“ ist jetzt die Gemeinde am Zug. Diesen Mittwoch beschließt der Gemeinderat eine Vorlage für den Pachtvertrag für das Wirtshaus. Ein Punkt ist Bürgermeister Dominic Litzka (Team Wolkersdorf) diesbezüglich besonders wichtig: Der Vertrag mit einem neuen Wirten soll ein langjähriges Pachtverhältnis vorsehen. Außerdem soll der neue Pächter die kulinarische Stadt Wolkersdorf bereichern und die Wünsche der Obersdorfer bestmöglich erfüllen. Mit „Engagement, Herz und Hirn“ könnte Steiners Nachfolger in Obersdorf gut Fuß fassen, ist sich Litzka sicher.

Besonders attraktiv ist das vor einigen Jahren renovierte „s’Obersdorfer“ laut Litzka vor allem wegen dem angebauten Veranstaltungssaal, dem aktiven Vereinsleben im Umfeld, der Nähe zur Kirche sowie der Anbindung an die Hauptstraße. Ein wichtiger Aspekt sei in diesem Zusammenhang auch das Sitzen im Freien: Es ist sowohl auf der Vorderseite an der Straße, als auch im Innenhof des Restaurants möglich.

In den nächsten Wochen und Monaten wird in der Gemeinde jetzt das Auswahlverfahren bezüglich eines Pächters ablaufen.

In einem gemeinschaftlichen Prozess sollen die Konzepte der potenziellen Wirte dabei genau unter die Lupe genommen werden, wobei auch Aspekte wie die Regionalität bewertet werden sollen, etwa wenn ein Wirt seine Lebensmittel bei den umliegenden Landwirten in Obersdorf einkaufen möchte. „Regionale Produkte und der ökologische Fußabdruck sind mir sehr wichtig“, sagt Bürgermeister Litzka dazu.