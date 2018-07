Wie in vielen ländlichen Regionen Österreichs, ist auch das Land um Laa vom Ortskernsterben, der Landflucht von jungen Menschen, dem Abbau von Infrastruktur und der daraus resultierenden Schwächung der Dorfgemeinschaften betroffen.

Die Bürgermeister aus dem Land um Laa haben 2017 im Rahmen von Leader ein Projekt zur Wohnraumverbesserung eingereicht. Bürgermeister Matthias Hartmann aus Unterstinkenbrunn und mittlerweile Mitarbeiter beim Verein „Lebensraum Land um Laa“ beschäftigt sich seit seinem Studium mit dieser Thematik. Gemeinsam mit den Eigentümern von leer stehenden Gebäuden, Vereinen und der Jugend vor Ort, sollen nun Maßnahmen getroffen und durch Beratung ein Umdenken bei der (Nicht-)Nutzung von Gebäuden erreicht werden.

„Im ersten Schritt habe ich gemeinsam mit Gemeindevertretern insgesamt 677 Leerstände in den Dörfern erfasst und ausgewertet!“ Matthias Hartmann, Unterstinkenbrunns Bürgermeister und Projektleiter

Dieses Projekt wurde heuer im März gestartet. „Im ersten Schritt habe ich gemeinsam mit Gemeindevertretern insgesamt 677 Leerstände in den Dörfern erfasst und ausgewertet“, erzählt Hartmann, der sich schon in seiner Bachelor-Arbeit auf der Uni mit dem Thema auseinandergesetzt hatte: „Nun wurde bereits ein Großteil der Eigentümer kontaktiert und eingeladen eine kostenlose Beratungsleistung in Anspruch zu nehmen. Im nächsten Schritt werden diese über Vermietung, Entsorgung von Baurestmassen, Verkauf oder alternative Nutzungsformen informiert oder auch Hilfestellung geleistet.“ Durch nichtgewinnorientierte Informationsveranstaltungen mit der Jugend, soll diese über die Vor- und Nachteile einer Bebauung innerhalb der Ortskerne aufgeklärt werden.

Innerhalb von zwei Jahren sollen so leer stehende Gebäude wieder genutzt und nicht mehr dem Verfall preisgegeben werden, so wie es schon mit einem Gebäude in Unterstinkenbrunn passiert ist.