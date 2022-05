Caritas baut in Laa ein Haus für Menschen mit Behinderung

Werbung

13 Menschen mit Behinderung werden ein neues Zuhause finden: Die Caritas setzt das 713 Quadratmeter-Wohngemeinschaftshaus angrenzend an die Staatsbahnstraße um, das Land NÖ finanziert das Projekt mit. Der Abbruch der zwei alten Gebäude wird in diesen Tagen vollzogen sein.

Foto: Architekt Litschauer

„Das ist ein Projekt, dass mir ganz viel Freude bereitet. Und wir liegen in den Endzügen der Vorbereitungszeit“, erklärt Caritas-Projektmanagerin Julia Matuschek. Die Stadtgemeinde hat die eingereichten Pläne, entworfen von Architekt Reinhard Litschauer genehmigt. Die Ausschreibung ist im Finale und der Baustart soll im Juni erfolgen, in 14 Monaten soll das Haus bezugsfertig sein.

„Bin sehr dankbar, dass es mitten in der Stadt ist“

Die Projektplaner sind vor allem von den Grundstücksplatz angetan – und nicht nur sie. „Ich bin sehr dankbar, dass das Haus mitten in der Stadt sein kann. Das freut mich sehr“, strahlt die Mutter eines Caritas-Klienten. Menschen, die anders sind, sollen mit diesem Projekt in die Mitte der Gesellschaft geholt werden. Und: Ein Teil des Zentrums wird belebt.

„Es ist uns eine Freude, dass wir mithelfen können“, betonte Vizebürgermeister Georg Eigner die gute Zusammenarbeit mit der Caritas. Die Standortsuche sei nicht einfach gewesen. Steigende Materialkosten und mangelnde Baufirmen-Verfügbarkeit seien laut Caritas weitere Herausforderungen. Aber: „Das Projekt wird aber auf jeden Fall umgesetzt“, betont Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer.

Er erzählt, dass man bewusst keinen Komplex geplant habe. 50 oder 100 Menschen mit Behinderung sind etwa in Retz oder Hollabrunn untergebracht. Das Haus ist kein „übertrieben hoher Baukörper“ und wird sich in geschlossener Bauweise ausgeführt: einer der Vorgaben, „damit der Stadtcharakter gewahrt bleibt“, führt Matuschek aus.

Caritas will die Menschen zusammenbringen

Die Caritas will zudem möglichst viele Menschen involvieren: Geplant ist eine gemeinsame Gartenbepflanzung mit Nachbarn, eine „Sesselpartnerschaft“ (regionale Betriebe können Sesseln sponsern), Crowdfunding (für besondere Ausstattungselemente) und Sommerfest. Man will Menschen von außen ins Haus holen, eine Teilhabe und den Austausch ermöglichen. Der Grundstein dafür ist gelegt: „Wir haben so viel Unterstützung erfahren“, betont Matuschek. „Wir fühlen uns sehr willkommen.“

Einziehen werden zum Großteil Caritas-Klienten der Tagesstätte am Sonnenweg: Nur mehr ein Zimmer ist frei.

Über das Projekt

Der Haupteingang ist auf der Staatsbahnstraße, in diesem Bereich sind die Dienstzimmer, Büros und Technikräume untergebracht. Die je 18 Quadratmeter großen Zimmer werden im „Gartenpavillon“ dahinter untergebracht: So genannt, weil jeder einen großzügigen Blick ins Freie haben wird.

Die Architekten – fürs Mobilar waren Alexander Mayer und Johanna Aufner zuständig – suchten im Inneren nach Lösungen, damit das Praktische (zum Beispiel den Wenderadius von Pflegebetten) berücksichtigt wird und die Wohnatmosphäre nicht verloren geht. Vermieden werde sollte etwa ein langer, breiter Gang: Eine Art Platz ist vor dem Zimmer geplant, mit Rückzugsnischen zum Sitzen und mit Gängen verbunden.

Blickfang in den Zimmern ist die Sitzbank beim Fenster: Das Sofa ist individuell erweiterbar und hat drehbare Polster. Der Stauraum mit Regalen kann jederzeit praktisch bis zur Decke hinauf erweitert werden.

Im Gemeinschaftsbereich werden Menschen mit Behinderung mit ihren Betreuern täglich in der Küchennische kochen oder können sich in einem abgetrennten Wohnzimmer zurückziehen.

