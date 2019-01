1.000 Euro oder mehr Schaden für 50 Euro Beute. Unbekannte brachen am 18. Jänner während des Tages ins Musikerheim in Wolfpassing ein und richteten auf ihrer Suche nach Verwertbarem enormen Schaden an.

Als der Kapellmeister in der Früh im Musikerheim war, war noch alles in Ordnung, irgendwann später kamen dann die Täter, brachen ein Fenster im hinteren Teil des Hauses auf und begannen mit der Suche nach Beute.

„Ausgekannt haben sie sich anscheinend nicht“, sagt Bürgermeister und Alt-Kapellmeister Adolf Mechtler, denn die Täter zerbrachen Flaschen im Getränkelager, räumten die Getränkekassen aus, ließen aber einen teuren Lautsprecher unangetastet. Besonders schmerzhaft für die Musiker: Die Diebe brachen die Metallkästen für das Notenmaterial auf - gestohlen wurde hier nichts, der Schaden an den Schlössern ist aber irreparabel.

Am Freitag wurde beim Friedhof ein weißes Auto mit Wiener Kennzeichen gesehen, das kam den Hochleithnern verdächtig vor. Wem Auffälliges rund um das Musikerheim aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: 059133 3278-100.