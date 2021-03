Mit einer Zustimmung von 97,4 Prozent aller Stimmen wurde Patrick Wolfram zum neuen Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Laa gewählt. Bezirkstellenleiter-Stellvertreterin Ruth Hauer wurde in ihrer Funktion bestätigt. Damit hat das RK Laa den deutlichen Generationenwechsel vom 67-jährigen Robert Thenmayer, der das Ruder in jüngere Hände legen wollte, zum 25-jährigen Wolfram vollzogen. Er ist damit der jüngste Bezirksstellenleiter in der Geschichte der Laaer Bezirksstelle und sicher einer der Jüngsten in ganz NÖ.

Die Mitglieder des Roten Kreuzes Laa konnten am 6. März in einem mehrstündigen Zeitfenster ihre Entscheidung in eine Urne werfen, um 18 Uhr wurde das Ergebnis dann in einer Zoom-Konferenz bekannt gegeben.

„Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich mich nach sieben Jahren Zugehörigkeit Bezirksstellenleiter nennen darf!“ Patrick Wolfram, Neo-Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Laa

„Persönlich freue ich mich sehr über die Wahl und insbesondere über den Vertrauensvorschuss des gesamten Teams, welcher sich in der großen Zustimmung zeigt“, sagt der frisch gewählte Bezirksstellenleiter: „Mir persönlich ist es ein Anliegen, etwas zu bewegen, die Möglichkeit zu haben, aktiv die Zukunft des Roten Kreuzes mitzugestalten und mit vielen verschiedenen Partnern zusammenzuarbeiten.“

Patrick Wolfram ist seit 1. Juli 2014 beim RK Laa und absolvierte dort seinen Zivildienst: „Für mich war schnell klar, dass ich darüber hinaus als freiwilliger Mitarbeiter erhalten bleibe. Damals habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass ich mich nach sieben Jahren Zugehörigkeit Bezirksstellenleiter nennen darf, umso höher ist die Motivation aber jetzt“, lacht Wolfram. Neben seinem Engagement in der Bezirksstelle Laa ist er seit mehreren Jahren im politischen Bezirk Mistelbach für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation verantwortlich. Außerdem unterrichtet er landesweit bei der Rettungssani-Ausbildung das Modul „Großeinsatzmanagement“ bzw. bei diversen Fortbildungsveranstaltungen. „Erst vergangene Woche hatten wir eine Fortbildung zum Thema „Das Funkgespräch im Rettungsdienst“ mit über 120 Teilnehmern aus ganz Niederösterreich“, erzählt der Laaer.

Was sind die größten Herausforderungen für das Rote Kreuz Laa? „Aktuell wahrscheinlich die Corona-Krise. Wir stehen nahezu täglich zusätzlich zum Regelrettungsdienst in Teststraßen im gesamten Land um Laa mit medizinischem Fachpersonal im Einsatz“, sagt der neue Laaer Bezirksstellenleiter. Um weiterhin einen Rettungsdienst auf hohem Niveau anbieten zu können, legt das RK einen klaren Fokus auf die hohe Ausbildung der Mitarbeiter.

„Eine weitere Herausforderung in, hoffentlich naher Zukunft, wird das Hochfahren der Gesundheits- und Sozialdienste sein. Wir mussten Corona-bedingt mehrere Monate mit vielen Angeboten wie dem Seniorentreff oder der Lesepatenschaft pausieren. Das schmerzt uns natürlich besonders, da besonders ältere aber auch viele junge Personen von diesen Angeboten profitieren“, sagt Wolfram: „Ich persönlich hoffe, dass wir bald wieder durchstarten können.“