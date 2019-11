Wolkerdorf: Sprung zur Seite rettete Florianis .

"So gefährlich ist es für Feuerwehrleute auf der Autobahn", stellt ein Feuerwehrmann betroffen fest: Bei Hochleithen konnten sich zwei Florianis nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, als am 21. November nach einem Unfall ein Lkw-Fahrer Absicherungen und eine Warnblinkleuchte übersah.