1.000 Arbeitsstunden: Pfarrzentrum ist nur noch eine leere Hülle

Seit Frühsommer hatte die Pfarre versucht, Erinnerungsstücke aus dem 50 Jahre alten Pfarrzentrum per Flohmarkt an den Liebhaber zu bringen. „Begehrt waren die Orgelpfeifen-Seitenlampen“, weiß Mathias, die gingen für 55 Euro pro Stück weg. Weniger gefragt waren die Sessel: Je 60 Stück gingen an den Kirchenchor und nach Obersdorf, die restlichen 200 mussten per Hand zerlegt und entsorgt werden. Insgesamt fünf Tonnen Eisen kamen da zusammen: Neben den Sesselgestellen waren das auch Tisch-Gestelle und Heizkörper.

Was nicht entsorgt wurde, wird für das Pfarrzentrum-Neu recycelt: Manche Sessel und Tische übersiedeln, Geschirr und Gläser, die für den Kirtag gebraucht werden, werden dann ebenfalls in einer Scheune in Obersdorf untergestellt: „Wir müssen ja alles von hier rausräumen.“

Feinsäuberlich abgebaut wurde der Parkettboden: „Auf dem haben über 100 Bälle stattgefunden“, sagt Pfarrer Mathias mit Wehmut. „Den haben wir feinsäuberlich auf Paletten verpackt, damit er dann wieder im kleinen Pfarrsaal-Neu verlegt werden kann“, verrät Franz Riepl, der beim Abbau den Polier des Freiwilligenteams macht. Insgesamt halfen 20 Pfarrmitglieder beim Ausräumen und Abbau des Pfarrzentrums mit. Wie viele Arbeitsstunden wurden da geleistet? „Hab ich noch nicht zusammengerechnet, aber es sind sicher über 1.000“, sagt Riepl.

Der Saal ist mittlerweile fast leer: Die Latten des Parkettunterbaus werden verheizt, nur das Metallgerüst der Bühne steht noch: „Das müssen die Professionisten abbauen. Das ist in der Mauer verankert“, weiß der Pfarrer.

Das 50 Jahre alte Pfarrzentrum ist in die Jahre gekommen. Im Advent soll eine Broschüre erscheinen, die sich mit der Geschichte des Gebäudes befasst. Für das neue Pfarrzentrum bleibt der Kern des Hauses erhalten. Foto: Michael Pfabigan

Wie geht es jetzt weiter? Demnächst müssen die Ausräumarbeiten abgeschlossen sein, bevor die Professionisten die Baustelle einrichten und mit den nötigen Teilabbrüchen beginnen. Am 8. Oktober findet der Spatenstich statt, im Frühjahr 2025 soll das Pfarrzentrum-Neu dann eröffnet werden. Für Pfarrer Leopold Mathias wird es dann auch sein „Abschiedsgeschenk“ an seine Pfarre sein: Denn in zwei Jahren will er nach 50 Priesterjahren seinen Ruhestand antreten.

Wie groß ist die Vorfreude auf das neue, moderne und größere Pfarrzentrum? „Noch nicht so groß, weil wir uns das noch nicht wirklich vorstellen können“, schmunzelt Pfarrer Leopold Mathias.

Stichwort: Pfarrzentrum

Das Pfarrzentrum-Alt wurde 1972 gebaut, eine feierliche Segnungsfeier 1973 musste wegen der Maul- und Klauenseuche ausfallen. Es ist der einzige Veranstaltungssaal der Stadtgemeinde und stieß immer wieder an räumliche Grenzen. Zudem ist es in die Jahre gekommen, Sanierungsarbeiten waren notwendig.

Für das Pfarrzentrum-Neu einigten sich Pfarre und Gemeinde auf eine gemeinsame Nutzung: Das Untergeschoß gehört der Pfarre, oben mietet sich die Gemeinde ein: Nach der Generalsanierung und Erweiterung bis 2024 soll es auf der Pfarrebene Gruppenräume, eine Küche und einen Saal mit 101 Quadratmetern, einen Innenhof und Zugang zum Pfarrhof und Pfarrgarten bieten.

So soll das neue Pfarrzentrum aussehen: Der untere Bereich wird von der Pfarre genutzt, oben findet sich der große Veranstaltungssaal der Gemeinde. Foto: Michael Pfabigan

Auf der Gemeindeebene wird ein Veranstaltungssaal mit 308 Plätzen, Küche, Garderoben und entsprechendem Foyer entstehen. Beide Ebenen werden getrennt begehbar sein. Für die Vergrößerung der Gemeindeebene muss über Säulen hinaus gebaut werden und auch das Foyer wird Richtung Vorplatz vergrößert. Zudem bekommt der Veranstaltungssaal eine Galerie.

Zusatzparkplätze werden im Umfeld von 200 Metern von der Gemeinde gewidmet.

Gesamtkosten: 9 Mio. Euro.