Sieben Juroren kürten die Gewinner, am Nationalfeiertag ist das Konzert.

Sieben Jurymitglieder trafen vergangenen Mittwoch im Stadtwirtshaus aufeinander. Sie kürten die Siegerwerke des zweiten Kompositionswettbewerbes der Stadtgemeinde. Auch wenn die Fachleute unterschiedliche Werke präferierten, bei der Beurteilung der Preisträger waren sie sich einig.

„Die Art der Einsendungen war überaus verschieden“, erklärte Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius, Leiter der Jury. „Die Tonsprache reichte von konventionell bis experimentell. Manche Komponisten verzichteten auf besondere Spieltechniken. Andere haben diese wiederum sehr bewusst eingebaut, was ja letztendlich der Intention eines Wettbewerbs für zeitgenössische Musik entspricht“, führt Blach-Marius aus.

Oberösterreicher Andreas Ziegelbäck gewann Wettbewerb

Eines der Werke mussten die Juroren allerdings auswählen, wobei sie Pluspunkte an jene Künstler vergaben, die die Geschichte der Stadtgemeinde in ihr Werk integriert haben. Schließlich findet der Wettbewerb im Rahmen der Feierlichkeiten des 50-Jahr-Jubiläums der Stadterhebung Wolkersdorfs statt. Am besten erfüllte die Komposition „The Townsfolk“ die Vorgaben: Sie ist interessant, schafft Spielfreude und setzt sich sehr gut mit der Geschichte Wolkersdorfs auseinander.

Einsender Andreas Ziegelbäck aus Oberösterreich wird dafür mit dem Hauptpreis (Kat. A, Symphonisches Blasorchester) ausgezeichnet. Er erhält ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Je 1.500 Euro wurden für die Kategorie B (Werke für Musikschüler) ausgeschrieben. „Einst & Jetzt“ (Werner C. Veszely, Ebreichsdorf) entsprach hier am besten den Vorgaben: Das sehr gegliederte Notenbild und die flexible Besetzung überzeugten die Jury. Das Werk ist prinzipiell für ein Nachwuchsblasorchester geschrieben.

Der Preis für Nachwuchs-Streichorchester wurde Johannes Holik, Wien zugesprochen: „Eine kleine Wolfgers-Musik“ ist gut gemacht im Arrangement und in der Satztechnik. Die Lehrkräfte der RegionalMusikschule beginnen noch vor den Sommerferien mit den Proben. Am Nationalfeiertag werden die Werke uraufgeführt.