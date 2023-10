Abfüllverordnung: Heimische Winzer stehen vor Herausforderung

Eine neue Abfüllverordnung, die das nationale Weinkomitee beschlossen hat, sorgt in Winzerkreisen für Aufregung. Die neue Verordnung besagt, dass Wein aus Niederösterreich und dem Burgenland nur noch im Gebiet und maximal im Nachbargebiet, aber nicht im Ausland abgefüllt werden darf. So würde etwa das Abfüllen in Deutschland verboten werden. Niederösterreichische Winzer dürften somit nur mehr im eigenen Bundesland, in Wien, dem Burgenland, der Steiermark oder in Oberösterreich abfüllen lassen. Somit dürfte auch nur mehr in Flaschen und nicht mehr in Fässern exportiert werden.

Der Grund für die neue Verordnung? Qualitätssicherung und Produktspezifikation, argumentiert das Weinkomitee in seinem Beschluss. Die neue Abfüllverordnung sei ein sicherer Garant dafür, dass der Wein nicht mehr verfälscht werden kann und würde die heimischen Winzer absichern.

Über die Auswirkungen dieser Entscheidung scheiden sich die Geister. NÖ-Vizeweinkönigin Katharina Baumgartner, deren Weingut selbst noch in Tanks exportiert, trifft diese Entscheidung sehr. Mehr zum Artikel lesen Sie hier. Andere Weingüter hingegen liefern ihren Wein ohnehin seit Jahren in Flaschen und können die Aufregung nicht nachvollziehen.

Heimische Winzer stehen künftig vor Herausforderung

Doch was bedeutet das für die heimischen Winzerinnen und Winzer aus Wolkersdorf und der Umgebung? Leopold Vock von der Winzergenossenschaft Wolkersdorf ist selbst Teil des Weinkomitees und erklärt auf NÖN-Anfrage, wie sich die neue Verordnung auswirken könnte. Er selbst sei kein Befürworter der neuen Abfüllverordnung und habe auch dagegen gestimmt. Bisher liegt der Vorschlag noch bei der EU und muss bearbeitet werden, daher könnte es noch dauern, bis dieser auch wirklich umgesetzt werden muss. Der Chef der Winzergenossenschaft weiß aber, dass die Verordnung manche Winzer in Zukunft sehr treffen wird.

„Natürlich ist diese Verordnung für die heimischen Abfüller toll. Bisher wurde oft in Deutschland abgefüllt, da es dort einfach billiger ist. Aber man darf hier nicht auf die Erzeuger vergessen“, betont er. Winzer, die sogenannten „Bag in Box-Wein“ verkaufen, der vor allem in Kanada und Skandinavien sehr beliebt ist, werden dann keine Möglichkeit mehr haben, diesen gemäß der Verordnung abfüllen zu lassen. Derartige Abfüller gibt es nämlich bisher nur im Ausland.

Auf dem Bild sieht man einen sogenannte „Bag in Box-Wein“. Abfüller für diesen Wein gibt es in Österreich bisher keine. Foto: Shutterstock/ oleschwander

Traubenpreise gefährdet

Ein weiterer Aspekt, der sich verändern könnte, ist der Traubenpreis. Denn die ausländischen Abfüller, die etwa einer großen Supermarktkette angehören, werden dann Wein aus anderen Ländern kaufen. Dadurch könnte es im schlimmsten Fall bei den heimischen Winzern zu einer Überproduktion kommen, so Vock, was gefährlich für die heimischen Traubenpreise werden könnte.

Laut Vock bestehe eine Lösung darin, gewisse Ausnahmeregelungen einzuführen. „Man kann ja den Winzern, die zum Beispiel Bag in Box-Wein verkaufen, nicht einfach die Tür vor der Nase zuschlagen und sagen, dass sie ihren Wein jetzt einfach nicht mehr verkaufen können. Hier wäre es sinnvoll, gewisse Abfüllbetriebe im Ausland zu prüfen und diese auch zu erlauben“, so Vock. Das oft genannte Argument, dass die neue Verordnung nicht so schlimm sei, da sie ja nur für Qualitätswein gelte und nicht für Landwein, hält er für Schwachsinn: „Wir exportieren sowieso fast nur Qualitätswein ins Ausland und kaum Landwein, daher ergibt diese Argumentation wenig Sinn“, so Vock.