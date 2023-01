Wolkersdorf: Abrocken vor dem Wahlkampf

Werbung

Mit seinen musikalischen „Hawara“ Reinhard Reiskopf, Roman Beisser und Richard Pleil spielten sie nicht nur ihre gemeinsame Single“ A Freind“, sondern quer durch den musikalischen Garten. Unterstütz wurden sie dabei von Christoph Sztrakati, Wolfgang Köck und Johannes Grill.

Die „Hawara“ sind eine Liveband, Proben finden eher nur in der Theorie statt: „Wenn es Ihnen nicht gefällt, wir haben zumindest den besten Leberkäse, stapelte Hackl tief.

Zu „Rolling on a river“, „Born on the Bayou“ und „Für immer jung“, shakten da nicht nur Landtagspräsident Karl Wilfing, und die Bürgermeister Dominic Litzka, Erich Stubenvoll, Ernst Bauer, Florian Faber und Verena Gstaltner, sondern auch ein voller Pfarrsaal.

Musikalisch ist für Hackl jetzt mal Pause ab Frühling gehen die „Hawara“ dann auf Welttournee durch das Weinviertel. Konzerte in Gänserndorf, Mistelbach und Kronberg sind schon fixiert.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.