Ärger über Kontrolle der Kurzparkzonen

Seit 1. Juli werden die Kurzparkzonen durch einen Wachdienst kontrolliert, das wurde im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Im Juli wurden Autofahrer, die sich nicht an die Regelungen in den Kurzparkzonen gehalten haben, mit Informationszetteln auf ihren Fehler aufmerksam gemacht. Seit 1. August stecken die Kontrolleure allerdings Zahlscheine hinter die Scheibenwischer. In verschiedenen Foren ärgern sich Anrainer darüber, dass sie nun in manchen Wohngegenden Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche haben. Genannt wird etwa die Gegend Wiener Straße/Alleegasse.

Bürgermeister Dominic Litzka versteht die Aufregung nicht, da die Kurzparkzonen schon vor Jahren verordnet und nicht erweitert wurden. Man habe lediglich einen privaten Wachdienst mit der Überwachung beauftragt, weil die Polizei dies auch aus Personalmangel nicht machen konnte.

Zudem erinnert Litzka, dass körperlich Eingeschränkte mit einem Behindertenausweis ausgenommen sind. Er kündigt auch Ausnahmen für jene Personen an, die keine weiten Wege zu ihrem Wagen schaffen. „Wer aber den Stellplatz vor der Haustüre will, der muss ihn auf Eigengrund schaffen“, sagt der Bürgermeister ganz deutlich.

Das Parken in den Kurzparkzonen ist grundsätzlich kostenlos, die Maximalparkdauer beträgt 90 Minuten. Erforderliche Parkuhren gibt es bei den Geschäften im Zentrum von Wolkersdorf oder im Rathaus. Mit den schärferen Kontrollen will man mehr Platz für die täglichen Einkäufe und Wege im Zentrum schaffen.

Der Ärger der Anrainer

