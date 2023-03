AK-Tour: Probleme gleich mit dem Präsidenten besprechen

Neben eigenen AK-Gutscheinheften mit besonderen Ermäßigungen gibt es für die Arbeitnehmer auch kleine Snacks. „Und ganz besonders im Gepäck haben wir die Kompetenz und Expertise der Arbeiterkammer und des ÖGB. Es ist gerade jetzt besonders wichtig, die Arbeitnehmer über unsere Leistungen zu informieren“, sagt AK-Präsident Markus Wieser: Sei es im Arbeits- und Sozialrecht, im Konsumentenschutz oder in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung. „ Auch für die Jugend gibt es mit unserer eigenen Marke AK Young die beste Hilfe und Beratung (Lehre, Handyverträge usw.)“, so der Wieser.

AK-Betriebsbesuch bei Kotanyí in Wolkersdorf: AK-Präsident Markus Wieser, Cornelia Benesch vom ÖGB, Betriebsrätin Helga Bayer und AK-Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer. Foto: AK NÖ

Bei den Betriebsbesuchen waren Wieser und AK-Bezirksstellenleiter Rudolf Westermayer bei der Fa. Kotanyí in Wolkersdorf und bei der Firma Medek & Schörner in Großebersdorf. Die Stimmung in den Betrieben sei zwar angespannt, aber doch hoffnungsvoll, weil sie einen starken Partner an ihrer Seite verspüren, so Markus Wieser der gemeinsam mit Westermayer und den Betriebsräten Helga Bayer (Kotanyí) und Roland Zinkl (Medek) vor Ort auch gleich aktuelle Themen besprach.

Insgesamt wurden im Rahmen von AK on tour schon fast 5.000 Arbeitnehmer im Bezirk direkt an ihrem Arbeitsplatz besucht.

