Wohnungen verkaufen sich in Wolkersdorf wie warme Semmeln, könnte man meinen.

Die 25 neuen Kamptal-Wohnungen in der Withlamstraße fanden vergangene Woche jedenfalls alle einen Abnehmer. „Glückskinder“, wie Bürgermeisterin Anna Steindl bei der Übergabe in der Tiefgarage all jene bezeichnete, die eine Wohnung bekommen haben. Steindl ist überzeugt: „Dank der hohen Lebensqualität, ist der Wunsch hier zu leben sehr groß.“

Die Eröffnung war aber nicht nur für die neuen Mieter und Wohnungseigentümer ein einschneidendes Erlebnis, denn auch Kamptal-Geschäftsführer Mathias Ludwig freute sich über ein erstes Mal: Er traf Landesrat Martin Eichtinger und hatte dabei sichtlich viel Freude.

In seiner Ansprache verkündete Ludwig dann seinen Stolz über die Wohnbaugenossenschaft: „Ich habe Kamptal dorthin gebracht, wo sie hingehört“, so Ludwig, der sich freute, einen der finanzstärksten Wohnbauträger Niederösterreichs anzuführen.

Er nutzte die Gelegenheit auch gleich, um die nächsten Eröffnungen anzukündigen: Im Herbst 2020 werden es insgesamt 54 Einheiten sein. Mit der Vergabe wird im Frühjahr 2019 begonnen. Eine Mahnung sprach Ludwig den neuen Bewohnern aber auch aus: Beim Einziehen sollen diese aufpassen, denn „ich wohne nicht im Haus, aber komme sehr oft.“ Ein guter Zustand der Gebäude ist Ludwig wichtig.

Landesrat Eichtinger folgte als Vertreter der Landeshauptfrau mit der Festansprache. Es sei auch für die Landesregierung ein großer und wichtiger Tag, die Zusammenarbeit mit Kamptal sei gut, der geförderte Wohnbau in Niederösterreich eine Erfolgsgeschichte. Besonders wichtig ist Eichtinger das Eigentum: „In Niederösterreich befinden sich 70 Prozent der Wohnungen im Eigentum“, freute sich der Landesrat über einen der höchsten Prozentsätze in ganz Österreich. Zudem wurden hier 1,8 Mio. Euro im geförderten Wohnbau umgesetzt.

Segnung & Schlüsselübergabe

Mit der abschließenden Segnung des Bauwerks durch Stadtpfarrer Leopold Mathias stand der Schlüsselübergabe dann nichts mehr im Wege.

Anmerkung des Pfarrers: Man solle darüber nachdenken, Namensschilder an den Türen anzubringen und sich miteinander bekannt zu machen.

Bau-Chronik

Folgende Firmen waren maßgeblich am Neubau der Wohnhausanlage Wolkersdorf II/2, mit 25 Wohneinheiten in 2120 Wolkersdorf der Wohnbaugesellschaft Kamptal GmbH beteiligt:

Swietelsky BaugesmbH

Baumeister

Schweighofer und Partner

Architektur ZT GmbH

Techniker

Bauleiter

Binder Alu Stahlbau GmbH

Schlosser

Garagentor

Hauer Fenster GbmH

Fenster

Lauter GmbH

Fliesenleger

Maler Schmied GmbH

Fassade

Gerüstung

Maler

Anstreicher