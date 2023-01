Ansturm am Eislaufplatz: Die Anrainer sind sauer

Werbung

Der Eislaufplatz in Wolkersdorf hat seit diesem Jahr eine verkürzte Saison. Doch diese hindert die Gäste nicht, den Eislaufplatz regelrecht zu stürmen.

Zwischen 250 bis 500 Eisläufer besuchen den Platz über den ganzen Tag verteilt. Die meisten Gäste kommen in den Ferien und am Wochenende. Dass der Eislaufplatz so gute Besucherzahlen hat, ist für Tourismus und Gemeinde ein Gewinn. Die Anrainer freuen sich allerdings gar nicht über die Besuchermassen. Parkplätze fehlen, Müll bleibt liegen und der Verkehr staut sich.

„Ich finde es toll, dass der Eislaufplatz so eine gute Möglichkeit für Kinder ist, sich in ihrer Freizeit zu bewegen oder aber auch im Eishockeyteam mitzuspielen. Ich muss aber auch sagen, dass ich es nicht in Ordnung finde, dass die Besucher ihren Müll einfach liegen lassen und nicht ordnungsgemäß parken“, sagt ein Anrainer.

Bewohner auf der Suche nach Parkplätzen

Der zugehörige Parkplatz ist oft bereits kurz nach Öffnung so voll, dass die Besucher, die etwa aus Wien, Gänserndorf und teilweise sogar aus dem Burgenland kommen, auf die angrenzende Straße oder auf den 500 Meter entfernten Fußballplatz-Parkplatz ausweichen. Es kommt vor, dass auf dem Zebrastreifen oder im Parkverbot geparkt wird.

Die Müllverschmutzung ist vor allem auf den Grünstreifen am Parkplatz gut zu sehen: Dort werden Plastikflaschen, Essensreste und Verpackungen weggeworfen, obwohl es unmittelbar daneben mehrere Mistkübel gibt. Die Bewohner klagen außerdem darüber, nicht einmal vor ihrem eigenen Haus einen Parkplatz zu finden. Sie müssen an gut besuchten Tagen oft in nahegelegenen Gassen parken.

Bürgermeister Dominic Litzka äußert sich zu den Vorwürfen: „Uns ist das Problem bewusst. Dadurch, dass wir hier in Wolkersdorf mittlerweile ja einen der wenigen Eislaufplätze in der Region haben, ist es auch klar, dass die Besucherzahlen steigen. Als Gemeinde können wir vor allem gegen die Umweltbelastung vorgehen und den Parkplatz und die Umgebung regelmäßig reinigen.“

