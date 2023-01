Asyl, Öffis und ganz viel Diskussion der Kandidaten

Wie stark dieser Landtagswahlkampf über Themen läuft, die eigentlich nicht oder nur bedingt Landeskompetenz sind, zeigte die Wahldiskussion der Spitzenkandidaten, organisiert von der Studentenverbindung K.Ö.St.V. Herulia und den Schülern des Gymnasiums in Wolkersdorf in der knallvollen Aula der Schule am 19. Jänner: Asyl, Bildungspolitik in Bundesschulen sind außerhalb der Landeskompetenz, wurden aber trotzdem emotional diskutiert.

„Das war heuer ein Selbstläufer“, freut sich Martin Stöckl von der Herulia. Die Studentenverbindung lädt traditionell vor Wahlen zur Diskussionsrunde mit Spitzenkandidaten, heuer hatten sich die Gymnasiasten intensiv im Unterricht darauf vorbereitet und ihre Fragen an die Kandidaten ausgearbeitet: Wie kamen die in die Politik, welche Vorstellungen, Job und Familie zu vereinbaren haben sie und wie sollen Energiekrise und Mobilitätsprobleme gelöst werden wollten sie vom Podium wissen.

Es war übrigens die einzige Kandidatendiskussion zu dieser Wahl im Bezirk und nur eine von sechs landesweit.

Warum in die Politik?

„Ich hatte das Gefühl, dass es allen nur darum geht, ihre eigene Macht zu erhalten“, sagt Christoph Müller, Kandidat der NEOS: „Aber keiner redet darüber, was für meine Generation relevant ist“, sagt der 24-Jährige über seine Beweggründe, in die Politik zu gehen.

Beim Grünen Georg Ecker wurde der Grundstock für politisches Interesse in der Schule gelegt, er war Schulsprecher und begann sich dann in der Gemeindepolitik zu engagieren.

„Ich bin vor 15 Jahren in die Landespolitik gegangen, weil ich gerne für und mit Menschen arbeite“, sagt Landtagsabgeordneter Kurt Hackl (ÖVP): „Ich hab mir immer gedacht: Politiker soll man danach beurteilen, was sie machen und nicht was sie reden.“

Melanie Erasim (SPÖ) wuchs mit einem politisch interessierten Geschichtslehrer als Vater auf, Diskussionen über Politik und das gemeinsame ZIB-Schauen gehörten zum Alltag, mit 21 war sie jüngste Bezirksfrauenvorsitzende.

„Mir war immer wichtig, dass ich bei meinem letzten Atemzug sagen kann: Ich hab alles gemacht, was ich bewegen kann“, sagt Michael Bernard (FPÖ), seit 1993 politisch aktiv.

Emotionales Thema Asyl

Wie kann man sich die „Festung Österreich“ vorstellen, die die FPÖ plakatiert? „Wenn sich ein Staat ernst nimmt, dann muss er seine Grenzen schützen“, sagt Bernard. Kilometerlang einen Zaun hinstellen alleine reiche nicht, zum Einsatz müssten auch moderne Überwachungsanlagen kommen.

„Ich will, dass sich unsere Frauen und Kinder normal in Österreich bewegen können“, sagte der Freiheitliche. Pläne, die keiner am Podium teilen wollte: Für Ecker ist die Grenzsicherung mit einem Zaun schlichtweg unmöglich, Müller wies darauf hin, dass die meisten Flüchtlinge über Serbien und Ungarn kommen: „Das sind ja Herbert Kickls beste Freunde.“

Asylpolitik ist das Thema, das eigentlich am Sachlichsten diskutiert werden sollte, findet Hackl: „Wir sind am Eisernen Vorhang aufgewachsen. Einer, der sagt, dass sowas die Lösung ist, hat aus der eigenen Geschichte nichts gelernt.“

Schuldzuweisungen bei der Mobilität

Dass die Laaer Ostbahn ausgebaut werden soll, darüber sind sich die Kandidaten einig, uneinig waren sie sich bei den Gründen, warum das Thema seit Jahrzehnten versprochen und noch nicht umgesetzt ist: „Spannend: Jeder ist zuständig, aber keiner verantwortlich“, fasste es Polit-Neuling Christoph Müller treffend zusammen.

Bei der Schweinbarther Linie verwies Kurt Hackl (ÖVP) auf die steigende Attraktivität durch den Einsatz von E-Bussen, Melanie Erasim (SPÖ) begrüßte zwar den Einsatz von E-Bussen, die würden aber anderswo besser gebraucht: „Dort wo Schienen liegen, müssen Züge fahren“, postulierte sie. Für die letzte Meile zwischen Wohnort und Öffi-Verkehrsknoten müsse ein Mikro-Öffisystem geschaffen werden: „Ich arbeite seit 2018 an einem Konzept für ein Mistelbach-Mobil mit Kleinbussen“, sagte Michael Bernard (FPÖ).

Klimakleber: Ja oder nein?

Wenig Verständnis dafür, sich aus Protest irgendwo anzupicken fanden die Kandidaten: Für Christoph Müller, er hatte noch das größte Verständnis, ist es eine andere Art des Protests bei einem Thema, bei dem nichts weiter geht, Hackl und Erasim plädierten für ein gesundes Mittelmaß, mehr Problem habe sie, Erasim, mit den Bilderbeschüttern, gestand sie. Nicht tragbar sind solche Proteste für Michael Bernard.

Politische Leistungsbilanz

Die letzte Frage kam dann von einem altgedienten Wolkersdorfer Gemeinde- und Stadtrat: „Was habt ihr in den vergangenen fünf Jahren überhaupt geleistet?“ Georg Ecker nannte seinen Einsatz für Laaer Ostbahn und Nordbahn, bei der Schweinbarther Linie wolle er dran bleiben.

Kurt Hackl verwies auf die Entwicklung des ecoplus-Wirtschaftsparks Wolkersdorf und die Arbeitsplätze, die durch die Betriebsansiedelungen geschaffen wurden, Michael Bernard auf seinen Einsatz für Verbesserungen auf Laaer Ostbahn und Nordbahn, Melanie Erasim zusätzlich noch auf die Petition für einen zusätzlichen Kassen-Kinderarzt im Bezirk. Politik-Neuling Christoph Müller: „Ich bin noch nicht im Landtag. Ich kann nur für meine Ziele kämpfen.“

Die Nachspielzeit

Bei Brot und Wein hatten die Zuhörer dann noch die Möglichkeit, direkt mit den Kandidaten zu diskutieren. Nur Melanie Erasim enterte mit einer Gruppe Schüler die Couch auf der Bühne und diskutierte mit ihnen noch, als das Buffet schon zusammengepackt wurde.

