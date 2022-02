Ausstellung mit Kunst, die sich ergänzt

Endlich wieder Kultur im Schloss: am 18. Februar wurde die Ausstellung „Zusammenspiel, Malerei & Grafik“ im Schloss eröffnet: Auf Einladung von forumschlosswolkersdorf stellen Kunstprofessor Franz Wibmer und seine Studenten Livia Drusilla Wytzander, Leonie Marcella Pirker und Hallgrimur Anarson aus.

Franz Wibmer, geboren 1962 in Wien, lebt und arbeitet in Wien und hat seinen Abschluss bei Arnulf Rainer gemacht. „Im Jahr 1994 hat Franz Wibmer mit zwei Studienkollegen im Schloss ausgestellt“, erzählt Hanna Posch vom organisierenden Kunstverein: Die aktuelle Ausstellung bestreitet er nun gemeinsam mit drei Studierenden seiner Lehrveranstaltung an der Akademie der bildenden Künste.

„Die Berührungspunkte der vier Künstler werden in der Gestaltung der Ausstellung sichtbar, der Titel „Zusammenspiel“ manifestiert sich in der gemeinsamen und stimmigen Hängung der Arbeiten in den Räumen der Galerie in Schloss Wolkersdorf“, sagt Hanna Posch: Malerei und Grafik wird ergänzt durch Skulpturen von Hallgrímur Árnason.

