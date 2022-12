Bauarbeiten für neues Pfarrzentrum können starten

Werbung

Zahlreiche Interessierte nutzten vergangenen Dienstag die Gelegenheit und besuchten den gemeinsamen Infoabend von Stadtgemeinde und Pfarre und informierten sich über den aktuellen Stand vor Beginn der Detailplanungen und Ausschreibungen zum Pfarrzentrum neu.

Anhand von Visualisierungen durch das Atelier Deubner Lopez ZT konnten sich die Wolkersdorfer ein Bild vom zukünftigen „Quartier Wolkersdorf“ machen. Allgemein reagiert die Bevölkerung gut auf die Pläne, da die meisten erkannt haben, dass ein Umbau dringend notwendig ist. Nur mit dem Namen „Quartier Wolkersdorf“ können viele nichts anfangen.

„Es freut mich besonders, dass die ausgewogene Architektur im Bereich der Nutzung, Ökologie und Energieoptimierung von den Bürgern gelobt worden ist. Den Namen des neuen Veranstaltungszentrums werden wir evaluieren und einen weiterführenden Prozess starten“, kündigte Bürgermeister Dominic Litzka aufgrund eines regen Diskussionsverlaufes an. „Denn eine Identifikation der Bevölkerung mit der neuen Begegnungsstätte ist uns sehr wichtig!“

Doch warum braucht es überhaupt ein „Quartier Wolkersdorf“? Das bereits in den 1970er Jahren erbaute Pfarrzentrum ist mittlerweile nicht nur stark in die Jahre gekommen, es entspricht auch nicht mehr den modernen Voraussetzungen, die ein Veranstaltungszentrum vorweisen muss. Barrierefreiheit kann beispielsweise nicht vollkommen gewährleistet werden.

Einigung auf Sanierung statt Neubau

Statt einem umfassenden Neubau entschied man sich schlussendlich für eine Sanierung und Erweiterung des Bestandes. „Die Entscheidung ist nachhaltig und wirtschaftlich, die graue Energie des Gebäudes weiterhin zu nutzen“, so Magnus Deubner vom Architekturbüro Deubner Lopez.

Das Herzstück des Gebäudes soll weiterhin der Veranstaltungssaal bleiben, der Platz für etwa 400 Besucher bietet. Außerdem soll eine Aufwertung des heutigen Tiefparterrres durchgeführt werden und ein kleinerer Saal für 90 Personen dazukommen.

Ein „Quartier“ beschreibt grundsätzlich einen öffentlichen Raum, in dem regelmäßig Aktivitäten stattfinden und bildet gleichzeitig einen Ort des Gesprächs, der Begegnung und der Gemeinsamkeit. Eben all das, wofür die Stadtgemeinde Wolkersdorf das in die Jahre gekommene Pfarrzentrum renovieren möchte.

Künftig sollen dort nicht nur Workshops, Vorträge und Präsentationen stattfinden, auch für kirchliche Veranstaltungen wie Erstkommunions-, Firm- und Jungscharstunden soll Raum geboten werden. Aber auch Unterhaltungsveranstaltungen wie Konzerte oder Theater sollen weiterhin ihren Platz im „Quartier Wolkersdorf“ finden.

Im Juni 2023 werden die Bauarbeiten für das „Quartier“ starten. Der Bauabschluss ist für Anfang 2025 geplant. Aktuell ist die Entwurfsphase des Planungsprozesses abgeschlossen und die Baueinreichung wurde durch die Pfarre durchgeführt. Das geplante Budget beträgt 8,8 Millionen Euro.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.