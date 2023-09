Berufseuropameisterschaft: Wolkersdorfer holt sich Silber

Der 20-jährige IT-Techniker Paul Hilscher aus Wolkersdorf zog aus, um Österreich bei den Berufs-Europameisterschaften in Danzig in Polen zu vertreten. 600 Nachwuchsfachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern nahmen in 33 Wettbewerbsberufen teil, sechs Teams stammten aus Niederösterreich.

18 Medaillen gingen an die Österreichischen Facharbeiter, fünf Mal Edelmetall in vier Berufen in den Branchen Elektrotechnik, LKW-Technik und Hochbau gingen nach Niederösterreich. Eine der niederösterreichischen Silbermedaillen brachte prompt Paul Hilscher in der Sparte „IT-Netzwerk- und Systemadministrator“ mit seinem Teamkollegen Timon Schwarz aus Parbasdorf mit nach Hause nach Wolkersdorf. Die beiden Burschen maturierten zusammen an der HTL am Rennweg in Wien und trainierten seither für den anspruchsvollen Bewerb. Auch in seiner Zeit als Cybersoldat beim Österreichischen Bundesheer nutzte Paul Hilscher jede freie Minute, um sich auf die starke internationale Konkurrenz vorzubereiten.

Landtagspräsident Karl Wilfing gratulierte gemeinsam mit WKNÖ-Vize und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl und Bürgermeister Dominic Litzka. Wilfing: „Wir sind stolz, dass einer der Besten in einer so wichtigen und zukunftsträchtigen Branche wie der IT-Netzwerktechnik aus dem Bezirk Mistelbach kommt.“ Besonders stolz macht Paul Hilscher, dass er der erste ist, der für Österreich in dieser Sparte eine Medaille holte. „Ein Paradebeispiel dafür, was man mit Fleiß und Einsatz erreichen kann und ein tolles Vorbild für so viele Jugendliche, die ihre Karrieren gerade starten“, so Bürgermeister Dominic Litzka. In den nächsten Wochen geht es der Vize-Europameister nun einmal ruhiger an, bevor er im Spätherbst wieder in Wien ins Berufsleben zurückkehrt.