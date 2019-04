Kunst muss unter Menschen sein. Daher ist es mir lieber, dass sie hier in einer Bank hängt und nicht in einem Museum.“

„Kunst muss unter Menschen sein. Daher ist es mir lieber, dass sie hier in einer Bank hängt und nicht in einem Museum.“ Gottfried Laf Wurm, DER Maler des Marchfeldes, hatte sich der Menschen in der Lebenshilfe Niederösterrech-Werkstätte in Baumgarten/March angenommen und mit ihnen künstlerisch gearbeitet.

Die Arbeiten von Zlatko Mezei und Franz Leberwurst sind derzeit im Kundenraum und den Beratungszimmern der Raika Wolkersdorf zu sehen. Am 26. April wurde die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet.

Für die Raika Wolkersdorf ist es die 29. Vernissage, die sie seit 2005 in ihren Räumlichkeiten organisiert, freute sich Raika-Direktor Franz Friedl, dass eine Ausstellung mit der Lebenshilfe NÖ zustande gekommen war, sei etwas ganz Besonderes.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von den „Ogrosln“.