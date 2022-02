Bibliothek erfreut sich großer Beliebtheit

War man im Jahr 2020 davon überzeugt, einen noch nie da gewesenen Rekord verzeichnen zu dürfen, wurde das Team der Bibliothek im Jahr 2021 eines Besseren belehrt. Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie wurde erneut eine Umsatzsteigerung verzeichnet.

„Die Entlehnung von 27.093 Medien bedeutet, dass der gesamte Bibliotheksbestand deutlich mehr als zweimal pro Jahr entliehen wurde“, freut sich Leiterin Maria Regen.

Trotz eines gut sortierten Bestands an Zeitschriften, CDs und DVDs waren Bücher mit 26.216 Verleihungen eindeutig die beliebteste Mediensparte.

„Viele Familien suchen die Bibliothek wöchentlich auf“, berichtet Leiterin Maria Regen. „Auf gemütlichen Sitzkissen schmökern die älteren Kinder in ihren Lieblingsbüchern, während sich Eltern mit Kleinkindern an unserer Sitzecke niederlassen.“

Der Bibliotheksbesuch wird so zum Ruhepol im oftmals hektischen Kinderalltag. Vizebürgermeister Albert Bors, Deutschprofessor an einer Wiener AHS, freut sich, dass viele Familien ihren Kindern bereits in jungen Jahren Anregungen zum Lesen mitgeben.

