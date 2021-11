Bürger sammelten Ideen für die Stadt

„Wie wollen wir 2030 in Wolkersdorf wohnen?“ Diese Frage stand im Zentrum des Bürgerbeteiligungsprozesses „Climathon“, der am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in der Stadtgemeinde stattfand. Die internationale Veranstaltungsreihe, die 2019 in 145 Städten weltweit umgesetzt wurde, hat ein klares Ziel: emissionsfrei zu leben.

Dafür werden lokale Lösungen gebraucht, wie sie 2019 auch in Wolkersdorf entwickelt wurden. Damals konnten im Rahmen des „Climathons“ die Grundsteine für das Beteiligungsprojekt „Sonnenkraftwerk Wolkersdorf“ und die „RADpaRADe“ gelegt werden.

„Die Bürgerbeteiligung ist keine Beschäftigungstherapie für die Bewohner“, macht Bürgermeister Dominik Litzka klar. Man habe schon mehrmals auf Beteiligungsprojekte gesetzt, wie beim Masterplan, der Stadterneuerung oder neuerdings beim Bürgerrat zum Schutz des Bodens. „Man kann die Ideen nicht immer zu 100 Prozent umsetzen und es nicht allen recht machen, aber die Politik hat hier die Aufgabe, auszuloten, in welchen Spannungsfeldern die Ansätze der Bürger münden“, findet Litzka.

Zusammenspiel von Natur, Lebensqualität und Infrastruktur

Beim „Climathon“ lag der Fokus ganz klar auf Klima-, Umwelt- und Energiefragen. Und wie stellt sich der Bürgermeister persönlich das Leben in Wolkersdorf in acht Jahren vor? „Ich habe die Hoffnung, dass wir eine Verschränkung von Natur, Lebensqualität und Infrastruktur schaffen“, so sein Ziel. Dabei werde auch die aktive Mobilität - also Zufußgehen und Radfahren - eine große Rolle spielen. Jede Gestaltung in diesem Bereich sollte demnach für alle Generationen, auch ältere Menschen, sinnvoll sein. „Meine Motivation als Bürgermeister ist es, dass es allen Menschen in Wolkersdorf gutgeht“, betont Litzka.