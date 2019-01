„Eine Koalition ist gut, aber Koalitionen mit drei oder vier Parteien, das sind italienische Verhältnisse“, so die klaren Worte der Bürgermeisterin Anna Steindl (ÖVP) im Gespräch mit der NÖN. Sie denkt an Erwin Prölls Spruch „Klarheit durch Mehrheit“, aber weiß, dass die absolute Mehrheit im Gemeinderat ein schwer zu erreichendes Ziel ist.

Die Rufe nach einer neuen Gemeindeführung kann Steindl nicht nachvollziehen: „In Aussendungen der Oppositionsparteien steht, dass in der Stadtgemeinde viel erreicht wurde. Trotzdem wird gefordert, dass ich meinen Sessel räume.“

Steindl ist sich bewusst: Bürgermeisterin zu sein, ohne anzuecken, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Man müsse zu seinen Entscheidungen stehen. Den Vorwurf, dass sie über die Opposition „drübergefahren“ sei, lässt Steindl nicht gelten: Beim Projekt Volksschule habe man etwa unzählige Gespräche mit Bürgern und Gemeinderäten geführt. An der Umsetzung des Projekts habe sich dennoch wenig geändert. „Ein halbes Jahr vorher wären die Preise aber noch besser gewesen“, kritisiert Steindl die Verzögerung.

"Mut zu Entscheidungen"

Seit neun Jahren ist sie nun die Chefin der Stadtgemeinde. Was spricht dafür, sie auf weitere sechs Jahre zu wählen? „Ich kann Dinge auf den Punkt bringen und habe Mut zur Entscheidung“, ist die Bürgermeisterin überzeugt. Außerdem bringt sie berufliche Erfahrung aus der Raumordnung und -entwicklung mit. Besonders auf die sozialen Fortschritte in der Gemeinde ist sie stolz: „Als Bürgermeisterin muss man Mutter für alle sein.“

In den letzten neun Jahren wurden etwa der Sozialmarkt oder das Wolkimobil aufgezogen. Außerdem erinnert sich Steindl an die Schlosssanierung, den Kindergarten, die Schaffung von Wohnraum oder auch das Outback. In der nächsten Legislaturperiode werden laut Bürgermeisterin die Themen leistbares Wohnen, Zentrumsentwicklung und die Schaffung von Parkplätzen wichtig sein. Bei der Wohnraumentwicklung ist es Steindl ein Anliegen, Grünraum zu schützen und Zersiedlung zu verhindern. In sechs Jahren sollen die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Stärken der Stadtgemeinde weiter ausgebaut sein.

Einen Zweifel hat die Bürgermeisterin allerdings: „Ich glaube, dass die Wolkersdorfer durch die vielen Streitereien etwas müde sind. Daher rufe ich alle auf, zur Wahl zu gehen, denn es geht um die Art der Politik.“ Sie verweist auf die 18 Aufsichtsbeschwerden, welche gegen sie eingebracht wurden. Das sei die Politik der Opposition.

Kürzlich kritisierte die FPÖ auf Facebook, dass die politischen Mitbewerber bereits Wahlwerbung machen würden. Steindl kontert: „Auf den Plakaten steht nichts von der Gemeinderatswahl.“