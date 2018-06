„City Schexx´s“, so werden die neuen Wolkersdorfer Einkaufsgutscheine heißen, welche mit 16. Juli eingeführt werden. Aber worum handelt es sich dabei?

Vergangene Woche fand zur Erklärung eine Informationsveranstaltung statt, in welcher Marketingkaufmann Thomas Egger gemeinsam mit Unternehmensberaterin Martina Mazur die wichtigsten Eckdaten der Gutscheine erläuterte. Beide betreuen das Projekt, Thomas Egger unterstützte die Stadtgemeinde auch schon beim Aufbau des Wochenmarktes.

„Warum Gutscheine, wo es doch schon die alten Stadtmarketinggutscheine gab, welche wenig erfolgreich waren?“, fragte Andrea Stöger-Wastell, Obfrau der Wolkersdorfer Wirtschaft, einleitend. Sie sieht eine große Chance in den Gutscheinen: „Es wird wieder großer Wert auf Regionalität gelegt.“

Das Potenzial, welches die Gutscheine attraktiv macht: 2.000 Mitarbeiter im örtlichen Wirtschaftspark, welche zum Teil in Gutscheinen bezahlt werden könnten. 186 Euro können nämlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei in Gutscheinform an Mitarbeiter ausgeschüttet werden. So kann Kaufkraft an die Region gebunden werden.

Dass Gutscheine funktionieren können, erklärte Egger anhand des Beispiels „Westwinkelgutschein“: „In der Region um St. Valentin werden mit den Gutscheinen jährlich 500.000 Euro umgesetzt.“ Allerdings müssen die Gutscheine „aktiv beworben“ werden, damit sie auch angenommen werden. In Kronstorf wurde ein sinnvoller Weg dafür gefunden: „30 Prozent der Vereinsförderungen werden dort in Gutscheinform ausgezahlt“, so Egger.

Wenn eine gute Bewerbung gegeben ist, geht Egger davon aus, dass in Wolkersdorf im ersten Jahr bereits bis zu 70.000 Euro umgesetzt werden können. Der Wert der Gutscheine wird zehn Euro betragen, da diese Stückelung hauptsächlich verwendet wird. Für das Clearing ist die Wolkersdorfer Volksbank verantwortlich: Hier geben die Betriebe ihre eingenommenen Gutscheine ab, um eine Kontogutschrift zu erhalten.

Ein großer Vorteil der Gutscheine: Sie können auch als Werbeplattform verwendet werden. Außerdem weiß Mazur, dass „Kunden mit Gutscheinen tendenziell mehr ausgeben.“