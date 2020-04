Buchhändler Hans Sterzinger hat Anfang des Jahres eine Spielzeugabteilung in seinem Geschäft eingerichtet und in Erwartung eines guten Ostergeschäftes die Warenlager aufgestockt.

Doch dann kam die Coronakrise, welche Sterzinger wirtschaftlich hart getroffen hat: Erst am 16. März erfuhr der Unternehmer von einer Vertreterin der Monopolverwaltung, dass er sein Geschäft schließen muss. „Jetzt haben wir ein übervolles Lager und keinen Umsatz“, berichtet er.

Unsichere Stimmung, aber auch Positives in der Krise

Bisher sorgen die Folgen der Krise bei Sterzinger für unsichere Stimmung. Das zumal seine Mitarbeiter zwar für Kurzarbeit angemeldet sind, die Gelder dafür aber erst verzögert fließen, wenn feststeht, wie viele Stunden ausgefallen sind.

Dennoch gibt es auch Positives zu berichten: „Man merkt schon ein größeres Interesse an Büchern, wobei ich noch keine Vergleichszahlen habe, aber der Online-Shop ist wesentlich besser frequentiert als vor der Krise und es bestellen auch Neukunden von weiter weg“, schildert Sterzinger.

Mit den großen Onlinehändlern könne er aber aus verschiedenen Gründen nicht mithalten. Seine Chance sieht der Unternehmer darin, „ein Bewusstsein für Regionalität zu schaffen“. Die Krise eigne sich dafür, ist doch bei vielen Menschen aufgrund kürzerer Arbeitszeiten mehr Zeit freigeworden, um nachzudenken. Fragen rund um regionale Versorgungskreisläufe können nun unter einer anderen Perspektive betrachtet werden. Nicht zuletzt, da die Not der Situation dazu auffordert.

So sind bisher bereits einige neue Lieferservices entstanden und Betriebe suchen nach neuen Absatzmöglichkeiten. Neue Verbindungen können entstehen und neue Strukturen der Versorgung wachsen. Sterzinger setzt schon länger darauf, seinen Bestand auch online anzubieten. Viele Berufstätige, die während der Öffnungszeiten nicht in die Buchhandlung kommen können, kämen ihm sonst als Kunden abhanden.

Mit dem Verein Wolkersdorfer Wirtschaft (WOW) arbeitet Sterzinger an weiteren Lösungen. So wurden etwa in einem Postwurf der Stadtgemeinde die aktuellen Serviceleistungen der Betriebe vorgestellt. „In einem weiteren Schritt möchten wir unsere Kräfte bündeln und bei der Auslieferung zusammenarbeiten“, kündigt Sterzinger an. So soll Betrieben geholfen werden, die keine Möglichkeit haben, Waren auszuliefern. Ideen wie diese sollen dazu führen, dass regionale Wirtschaftskreisläufe einen Aufschwung erfahren.